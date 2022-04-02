原民法違憲 2年內須修正／原民暴增9.5萬名 恐排擠福利

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2022/04/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕憲法法庭宣示，小孩要從具原住民身分的父或母姓氏，才能取得原民身分違憲；也就是說，未來原住民與非原住民結婚所生的子女，不論從父姓或從母姓，均可取得原住民身分，預計有高達九．五萬人不用改姓即可成為原住民，人數暴增下，將排擠現有的原民福利給付。

大法官呼籲做出區分

大法官因此呼籲，應區分取得原民身分與享有優惠之間的不同。因不具強制力，立法者是否埋單，值得觀察。

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根據內政部資料顯示，到今年一月止，父母之一為原民、但尚未取得原民身分的民眾共有九．五萬人，相關機關若未即時完成修法，這些人將於兩年後取得原民身分，並可登記身分與民族別，與已拿到原民身分者共享優惠措施，不只衝擊福利政策與稀釋資源，也恐出現排擠效應。

更有人分析，原住民身分法准許漢爺原奶的孫子女取得身分，也就是即使父或母過世前未申請取得身分，子女仍具有申請資格，依據舊時生育率高的現象推論，現應有高達三百萬人具有原民身分。

原民身分不只是認同，更緊密連結國家行政給付、福利政策、特別照顧等保障面向，與現行法律有關的條文就高達上百條，包含工作、參政、就學、服公職、薪資補貼、甚至是政府採購等，若未來湧入大量申請案件，受理機關亦難負荷。

大法官建議把身分及福利適度脫鉤，可以朝向取得原民身分、不當然享有優惠措施的方向設計，根據措施的性質做出適當的區分。大法官解釋，相關機關考量有限資源合理分配，可以族群文化認同的強度，當作享有原民優惠措施的高低依據。

例如：過去只要具有原民身分，參加大學入學考試即可加總分百分之十計算，取得原住民文化及語言能力證明者，還加總分百分之三十五計算；但本判決出爐後，未來具有原民身分不再保證加分，而須另外附加認同條件（如語言能力證明），才有機會加分。

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