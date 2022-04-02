從原民姓才有原民身分 違憲

憲法法庭判決用姓氏區分原住民身分違憲。（資料照）

2022/04/02 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕「原住民身分法」規定，小孩要從具有原住民身分的父或母姓氏，才能取得原民身分，憲法法庭認為該規定違反平等權與身分認同權，昨天判決違憲，要求兩年內修法，逾期失效。原住民族委員會表示尊重司法，將依判決意旨辦理後續事宜。

聲請釋憲人有三位，一位女童出生在漢父原母家庭，雙親想讓她取得原住民身分，又不想讓她改從母姓；另有兩名婦人出生日治時代，被迫從父姓。判決出爐及修法後，女童可提再審，兩名婦人之前已改姓取得原民身分。

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違反平等權、身分認同權 2年內修法

原民法第四條第二項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分」，憲法法庭對此做成一一一年憲判字第四號判決，指該項規定不符合比例原則，無法保障種族平等、原住民身分認同權。

判決認為，從原住民傳統名字或可促進身分認同，但「先從姓或取名，而後才有身分」的限制手段，雖然是要具有原民血統者自我認同，但不適合且非必要，不是侵害最小的限制手段。

用姓氏限制身分 不適合、非必要

判決指出，不論是原原結婚或是原與非原通婚所生的子女，均具一定比例的原民血統，若單純以姓氏區分身分，恐出現原民血緣比例低的人，因從原姓而取得身分；血緣比例高的人，未從原姓而無法取得身分。這種差別待遇不僅無據，也有恣意的問題。

判決強調如果逾兩年未完成修法，除法條失效，所有原住民與非原住民結婚所生的子女，屆時均可取得原民身分，並得辦理原住民身分與民族別的登記。

本件判決主筆大法官為黃虹霞，共有兼任審判長的司法院長許宗力、副院長蔡烱燉等十名大法官投下違憲票。

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