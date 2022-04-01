司法話題》勒斃子女輕生獲救 單親媽逃死定讞

勒斃子女單親媽逃死定讞示意圖。（資料照）

2022/04/01 05:30

〔記者張文川／台北報導〕新北市卅二歲吳姓單親媽媽，前年在旅館套房勒斃親生的七歲女兒、六歲兒子，自己也輕生但獲救。新北地院判處死刑，高等法院以她犯案時為憂鬱症所苦、鑑定認為並無泯滅人性的反社會人格，有教化可能，改判無期徒刑；吳女上訴，檢方未上訴，最高法院昨駁回上訴定讞，確定逃死。

吳女與四十一歲前夫離婚後，在外租屋獨自扶養小姊弟，從事直播網拍、美容業。判決指出，二○二○年二月十三日，吳女因經濟狀況困窘，又與兄、嫂吵架，騎機車載小姊弟至旅館投宿，試圖悶死子女，二童極力掙扎吳女才停手；兩天後，吳女下藥迷昏兒女後再勒斃，並傳簡訊給前夫「我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單」仰藥輕生，前夫趕往見三人仰躺床上，二童已全身冰冷僵硬死亡，頸部有勒痕，吳女意識模糊，急救後撿回一命。

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一審新北地院依精神鑑定結果，認為吳女犯案時並無精神耗弱或喪失，辨識力正常，判死刑。 二審高院審理時，吳女淚灑法庭說非常後悔，幾乎每天夢到小孩向她撒嬌，要她加油、不可以尋死，生養小孩七年來，無論生活多辛苦，從不讓小孩挨餓，案發時她吃了廿多顆安眠藥和抗憂鬱等藥物還有喝酒，頭腦昏沉鑄下大錯。

高院改判無期徒刑，檢方未上訴，吳女上訴請求輕判。最高法院昨認為二審量刑妥適並已充分說明理由，駁回上訴定讞。

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