司法話題》肯定邢泰釗勇於任事／檢總長江惠民︰退休陪家人

高檢署檢察長邢泰釗感謝總統提名，強調如有機會，必全力以赴。（記者錢利忠攝） 檢察總長江惠民五月七日任滿四年 卸職，表示自己將辦理退休。 （資料照）

2022/04/01 05:30

〔記者吳政峰、蘇永耀、錢利忠／台北報導〕檢察總長江惠民五月七日任滿四年卸職，總統提名高檢署檢察長邢泰釗接任，咨文昨送交立法院行使同意權。江惠民昨表示，肯定邢泰釗勇於任事，自己將辦理退休，回高雄陪家人，至於是否會出任教職，目前尚無規劃。

江是否會出任教職 目前無規劃

江惠民現年六十七歲，台大法律系畢業，司法官學院十八期結業，二０一八年接任檢察總長，時逢「法院組織法」修正新增「大法庭」制度，他當機立斷在最高檢成立「訴訟組」，用來對應大法庭的法律研析，也因為有該組的存在，碰到今年上路的「憲法訴訟法」，審查違憲判決，最高檢才有恃無恐。

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最高檢成立訴訟組 對應大法庭的法律研析

掃黑、查賄、肅貪是最高檢的三項主要業務，掃黑現均交警政署與高檢署辦理，故江惠民特別著重後兩者。他上任後發現，很多賄選案件都跟原住民有關，為了強化與原住民的溝通，他請各檢察署結合在地資源，落實反賄的法治教育。

肅貪最常被人詬病之處，就是適用法令標準不一及有罪率待提升，江惠民要求統一起訴標準；面對死刑案件，江惠民召開「求處死刑案件之認定標準與應有程序研討會」，認為檢察官若要具體求處死刑，應有一致的認定標準與程序，並呼籲司法院或最高法院訂立量刑指南。

邢泰釗 檢察官協會推舉繼任總長最高票

邢泰釗是檢察官協會推舉繼任總長的最高票者，現年六十三歲，中興大學法律學系法學士、文化大學法律學研究所法學碩士，曾任雲林、屏東及高雄地檢署檢察長、金門及花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長等職。

總統府發言人張惇涵說，邢泰釗從事檢察實務工作三十餘年，為積極任事之行動幹才；在北檢檢察長任內，指揮偵辦樂陞收購詐欺案、遠雄集團弊案、第一銀行盜領案、中信金購地弊案等，展現偵辦違法犯罪實績。擔任高檢署檢察長，為提升偵查動能，整合科技偵查資源，加強督導毒品、金融、國安犯罪等案的偵辦。

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