民進黨屏東縣長初選 檢調破獲簽賭案 3人訊後飭回

2022/04/01 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣長初選競爭激烈，誰能出線成為地下賭盤簽賭對象，屏東地檢署、調查站昨天查獲首起民進黨縣市長初選地下賭盤，在屏東縣東港鎮逮捕涉嫌地下簽賭的林姓樁腳及二名賭客，三人皆坦承簽賭，訊後飭回，由於事涉敏感，屏東地檢署強調偵辦中，不願透露細節。

民進黨屏東縣長初選將在六日起開始民調，由於屏東縣長期由綠營執政，這場初選被視為最重要的一役，只要勝出就可能在縣長選舉獲勝，因此競爭相當的激烈，不但黨內火藥味濃厚，各陣營的支持者也全力動員拉票，猶如選舉提早開打，三方陣營實力相當，地下賭盤看中這點，開出pk賽，讓支持者下注，東港等沿海地區也出現對賭情形，可能影響日後的選情。

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屏東地檢署、調查站獲得消息後相當重視，經過搜證追查後昨天發動搜索，前往東港鎮逮捕到一名地下賭盤的林姓樁腳，以及二名簽賭客，成為全台首件民進黨縣長初選地下簽賭案，而三人全坦承花了二、三萬元進行對賭，訊後皆飭回， 檢調正在追查上游的莊家及賭客。

屏東地檢署對於偵辦該案相當低調，表明只要有訊息就會進行查證，對於是否逮到地下賭盤樁腳及賭客僅強調仍偵辦中。

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