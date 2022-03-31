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    首頁　>　社會

    納骨塔的藝想世界 竹市永恆之丘慰心靈

    2022/03/31 05:30

    〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府斥資三．八億元新建「永恆之丘」納骨塔，首創納骨塔藝術展，邀請聲光藝術家姚仲涵以《光噪44—此曾在》為題策展，裝置作品結合天井，利用聲音、光、影子打造天井落下的天光與地面向上的光，透過光影變化表達對逝者思念，昨天開幕，四月一日開展，展期到四月卅日。

    全國首創納骨塔藝術展

    明起至四月底開放參觀

    市長林智堅表示，永恆之丘納骨塔是全台少見將美學導入納骨塔的建設，死亡是人生必經之路，希望給予往生者最好環境，也提供追思親友舒適、人性化的祭祀環境，這兩年陸續完成樹葬園區和永恆之丘、改革殯葬管理措施，購買塔位一次就是卅年，達到環境永續。

    林智堅說，此次邀請藝術家姚仲涵設計《光噪44—此曾在》聲光展，以生死為主題，結合建築之美，盼讓民眾自然地走進納骨塔的空間享受藝術、永懷先祖。

    姚仲涵表示，策展作品《光噪44》設置室內水池上，由四十四組「光噪燈具」組成，利用裝置電力給予作品生命，由投射燈扮演指揮者角色，帶領每組燈具發出不同噪音、燈光，從開始到繽紛、吵雜，最後光影消逝回到平靜狀態，如同人類生命，從出生到死亡歷經各種階段。

    市府指出，大坪頂第四座納骨塔「永恆之丘」建築採大器灰色調、肅穆莊嚴，外觀層層堆疊如荷花瓣，室內採無樑柱工法，搭配天井、斜牆、鏡面水池設計，形塑光、空氣、水不斷循環的永恆意義，榮獲二○一九年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎肯定。

    《光噪44—此曾在》清明連假起開放參觀，展覽時間從四月一日到四月卅日，平日開放時間為下午一點到六點、假日開放時間上午九點到下午六點。

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