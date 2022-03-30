課員告發疑舞弊遭記大過 法官要中市政府撤處分

台中市豐原區大湳自辦市地重劃區，面積三萬九千餘平方公尺，目前計畫書尚在核定中。（記者張瑞楨翻攝自計畫書簡報）

2022/03/30 05:30

被以誣陷侮辱同事懲處

黃國峯不服 提行政訴訟

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市清水地政事務所課員黃國峯，其岳父是「豐原區大湳自辦市地重劃區」的地主，他發現該重劃會的計畫書草案有不同版本，卻得不到合理說明，懷疑有弊向檢方告發，再向監察院陳情，台中市政府卻以「誣陷侮辱同事」，記一大過懲處，黃員提起行政訴訟，法官打臉市政府，認為黃員協助維護岳父的財產權，依法尋求法律保護，與一般民眾無異，並非用公務員身分誣陷同事，撤銷市政府的大過懲處。

黃員說，感謝法官還清白，市府地政局副局長朱上岸則說，會依程序上訴。

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中市地政局：會上訴

台中高等行政法院判決書指出，台中市政府二○二○年底，以黃員在二○一九年間，「多次」向中檢誣指地政局官員涉嫌偽造文書罪，又「多次」向監察院陳情，指控地政局人員偽造文書，遂以「誣陷侮辱同事」為由，將黃員記一大過懲處。

黃員解釋說，他的岳父是重劃區的地主，岳父委託他當代理人，他發現重劃會寄來的草案，與網站公告的草案明顯不同，他於二○一九年的聽證會中詢問，「是否涉及偽造變造」、「請求主管機關書面詳細答覆」，卻只獲得地政局拐彎抹角答覆，他又向市府、市長陳情，也僅獲得「相關陳述意見已於會議過程中逐一回應」的官腔答覆。

黃員說，他三次詢問，市府皆無法釋疑，衍生「偽造變造」的合理懷疑，進而告發以求真相，對象不是地政局長官，而是「修改重劃計畫書草案的人」，中檢查無違法結案，他再向監察院陳情，告發與陳情都具公共利益，他並非「言行不檢致損害公務人員聲譽」，不應被懲處。

台中高等行政法院法官認為，黃員告發或陳情的對象非地政局官員，而是重劃會（修改草案的人）。法官強調，公務人員考績法規定的「誣陷同事」，是指故意捏造事端陷害同事，市地重劃涉及地主財產權變動，他「尋求法律之權利保護與一般民眾無異，而非以公務人員身分誣陷同事」，據此撤銷市府的懲處，可上訴。

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