行政免職 司院有異見

憲法法庭29日召開「徐國堯免職案」進行言詞辯論，聲請人前消防員徐國堯（穿紅色消防員服者）出席，庭訊由審判長黃虹霞（中）大法官主持。（記者廖振輝攝）

2022/03/30 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕公務員年度考績丁等或警消人員年度累計兩大過，依「公務人員考績法」及「警察人員人事條例」規定，均行政免職。由於事涉行政權剝奪公務員身分、恐有侵害司法懲戒權的爭議，憲法法庭昨日連開兩場言詞辯論，兼任大法官的司法院長許宗力與副院長蔡烱燉迴避，改由最資深的大法官黃虹霞擔任審判長。

基隆林姓消防員觸犯妨害秘密與偷竊等罪，年度考績被評列丁等，消防局依照「公務人員考績法」予以免職。林男興訟保工作，台北高等行政法院認為相關規定侵害司法院獨享的公務員懲戒權，違反比例原則、法安定性原則與信賴保護原則，聲請釋憲。

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高雄市消防員徐國堯則被認定有虛偽病假、無故未參加訓練、浮報補休、兼職、濫告等違失，記兩支大過、六支小過跟六支申誡，功過相抵達兩大過，消防局依照「警察人員人事條例」核定免職。徐國堯主張公懲權為司法院專屬，行政權不得侵害，另強調沒到年底打考績就免職，未給功過相抵的機會，與一般公務員有別，違反平等原則，因而聲請釋憲。

司法院主張，憲法第七十七條寫明「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、行政訴訟之審判及公務員之懲戒」，基於「懲戒一元化」原則，涉及公務員身分變更的「免職」應由司法權處理而非行政權，相關規定違憲。

司法院強調，第二九八號解釋曾說明在「合理範圍」內，行政機關才能制裁違法失職的公務員，而免職已是最嚴厲「實質懲戒處分」，須透過司法權審理，才能保障人民服公職權。

人事行政總處、銓敘部認為合憲

人事行政總處與銓敘部則認為規定合憲，主張行政免職是懲處，不是懲戒，並提醒憲法法庭本案涉及考試權、行政權與司法權，宜注意權力分立，避免發生院際權限爭議。內政部則強調，警消職業性質特殊，行政指揮具即時性，與一般公務員有別。

鑑定人、中正大學法律系教授李仁淼指出，從憲法史、比較法及憲法體系來看，公懲未必專屬司法院；東吳大學法律系教授林三欽認為，司法與行政雙重懲戒制度合憲；政大法律系副教授吳秦雯表示，丁等免職屬於實質懲戒處分，涉及公務員身分剝奪，不宜由行政長官處理，應由司法權為之。

依「憲法訴訟法」規定，憲法法庭須於三個月內宣判，必要時得延長兩個月。

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