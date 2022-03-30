劣等公務員 主管不能直接汰除？

憲法法庭昨召開「徐國堯免職案」進行言詞辯論，內政部長徐國勇親自出庭說明。（記者廖振輝攝）

2022/03/30 05:30

憲法法庭大辯論 法界人士指行政機關不能即時淘汰恐侵害人民權益

〔記者吳政峰、楊綿傑／台北報導〕公務員年度考績丁等或警消人員年度累計兩大過，均可行政免職處分，目前正由憲法法庭審理是否合憲，昨並開庭言詞辯論；立法者為使國家體制運行順暢，立法保護公務員的權益與福利，但也制定懲罰制度，以利指揮。一名法界人士直言，公務機關講究服從，具有概念上的特別權力關係，若不能即時汰除不適任公務員，恐侵害人民權益；銓敘部也指出，近十年只有七名警消人員達兩大過被免職：內政部長徐國勇更表示，警消違失若無即時處置制度，恐衝擊治安與救難。

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銓敘部：近十年僅七警消達兩大過免職

該法界人士解釋，政府屬高度科層組織，領導者負責管理龐大國家機器，但也須扛起政治責任，因此公務員特別講究上命下達的特別權力關係，有鑑於此，法律賦予長官懲處權，但也給予公務員身分保障。

針對「公務人員考績法」與「警察人員人事條例」的行政免職規定，他解釋，公務員比勞工有保障，相對就要負起更高義務，否則就會「有權無責」，故立法者特別賦予長官免職權，可即時汰除不適任公務員，免於進入冗長的司法懲戒訴訟，降低對國家體制衝擊。

銓敘部指出，近十年只有六名警察與一名消防員因兩大過免職，原因都與紀律有關。至於考績丁等免職的公務人員，二○一一年至二○二○年間，也只有卅三人。

內政部長：無即時處置衝擊治安與救難

銓敘部提到，公務員任免及指揮監督，分為憲法增修條文所明定的考試權及行政權的核心，行政機關依考績結果予以免職，並未侵害司法權。且「考績懲處」與「司法懲戒」雙軌並行，不宜恣意擾動或根本破壞其分立與制衡。

徐國勇分析，警消與一般公務員不同，具有維護治安與救難的特性，須高度紀律，因此行政的領導統御必須即時處理，若下屬有違失卻無法做成即時處分，恐衝擊治安與救災。

他說明，憲法增修條文規定，考試院掌管公務人員「任」與「免」，屬於憲法位階，不可撼動；此外，憲法也肯定司法院為公務員懲戒機關，讓當事人得以尋求救濟，顯示行政並沒有影響司法。

東吳大學法律系教授林三欽認為，「考績丁等免職」是考核公務員長時間表現所必須擁有的機制，難由法院一次審理就決定，故由行政權決定應為合憲；政大法律系教授詹鎮榮也指出，公務員年度表現不佳已達不適程度，長官本於人事管理權限予以免職淘汰，屬合憲。

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