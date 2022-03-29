《彰化》彰縣道141線、台17增測速桿 4/1啟用

彰化縣福興鄉臨海路與福正路口新設固定式測速照相桿，速限七十公里，四月一日啟用開抓。 （警方提供）

2022/03/29 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人請注意！彰化縣警局最近分別在福興鄉省道台十七線臨海路與福正路口 、社頭鄉縣道一四一線員集路與崙饒路口，設立固定式測速照相桿，四月一日啟用，速限各為七十、五十公里。警方指出，連同新設這二支，目前全縣共有六十六支固定式測速照相桿，其中三十一支裝有拍照主機，呼籲用路人必須遵守行車速限，以策安全。

福興鄉臨海路與福正路口

彰化縣警局交通隊指出，彰化縣福興鄉臨海路因道路筆直，車流量大，經評估後在臨海路與福正路口處新設一支固定式測速照相桿，速限七十公里，車速逾八十公里即開罰；另外，社頭鄉員集路去年曾發生一起死亡車禍，經評估後，在員集路與崙饒路口設立一支固定式測速照相桿，速限五十公里，車速逾六十公里即開罰。

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社頭鄉員集路與崙饒路口

二支新設測速桿均為南北向拍照，四月一日啟用後，凡違規超速的用路人，都將依「道路交通管理處罰條例」第四十條處一二○○元以上、二四○○元以下罰鍰，呼籲用路人必須遵守行車速限，以策安全。

根據交通隊統計，加上這二支新設測速桿，全縣共有六十六支固定式測速照相桿，其中有三十一支安裝拍照主機，其餘三十五支是「空包彈」，儘管如此，警方仍會不定期更換拍照主機位置，虛實難測，讓用路人不會心存僥倖。

交通隊長林世明強調，警方設置測速桿主要目的是讓用路人遵守行車速限，並非一味開罰，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按速限行駛，以免車速過快發生危險。

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