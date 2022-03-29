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    首頁　>　社會

    保母上廁所 2歲童 背帶纏頸 窒息

    一名女童趁保母上廁所時，疑攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，導致背包背帶纏繞頸部窒息。（民眾提供）

    一名女童趁保母上廁所時，疑攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在旁之背包，導致背包背帶纏繞頸部窒息。（民眾提供）

    2022/03/29 05:30

    一度無生命跡象 緊急插管救回 尚未恢復意識 警朝過失傷害方向偵辦

    〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市四十三歲的葉姓保母負責照顧四名幼童，昨天早上她如廁時，一名二歲女童疑攀爬安全護欄，拉扯一旁懸吊的背包，導致背帶纏繞女童頸部窒息，一度失去生命跡象，所幸經緊急送醫插管救回，目前仍由母親陪同在加護病房觀察，葉女相當自責，希望女童早日康復，全案警方將朝過失傷害罪方向偵辦。

    保母擁有證照 照顧4童

    據查，葉姓保母領有保母證照並有托育服務登記，在台中市南屯區忠勇路住處照顧四名幼童。

    昨天上午八時許，葉女抽空上廁所，其中一名二歲女童疑因攀爬安全護欄，並拉扯吊掛在一旁的背包，致背包背帶纏繞頸部而窒息，葉女如廁完驚見，嚇得趕緊排除纏繞的背帶，並打一一九求助，消防局救護人員到場時，女童一度沒有生命跡象，不過到院前被救護人員救回，由院方插管後恢復呼吸、心跳，但尚未恢復意識，現由母親陪同轉往台中榮民總醫院治療觀察中。

    葉女昨下午到轄區第四分局製作筆錄時，她表示女童出生沒多久就交由她照顧，很有感情，發生此意外相當自責難過，也希望女童早日康復。

    醫院︰第一時間CPR關鍵

    女童目前施以低溫療法，院方全力搶救中，院方表示，家屬對女童發生事故，情緒激動，不願對外表示意見，也不願透露病情。院方指出，在窒息缺氧失去呼吸心跳時，第一時間CPR（心肺復甦術）急救很重要，接著做低溫療法，減少腦部傷害及爭取治療時間，但恢復程度與窒息時，是否及時CPR相關。

    每月保母費約1.2萬

    葉女擔任保母工作已四年多，此次發生意外的女童，已由葉女照顧二年多，日托十小時的每月保母費用，約在一萬二千元左右。

    社會局表示，這名受傷的女童和居家托育人員，過去都沒有兒少保護案件通報紀錄，社工將調查受傷原因，追蹤女童醫療情形，並給予家屬情緒支持，而這名居家托育人員為合格人員，依法收托四名幼童，考量事件和居家托育人員狀態，社會局經評估後，將針對另外三名幼童輔導安排轉介。

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