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    首頁　>　社會

    癌男槍殺2命 再犯風險不高判刑26年

    2022/03/26 05:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高市大樹區去年三月方進祥十槍轟二死命案，橋頭地院昨一審宣判，認方進祥罹患扁桃腺癌尚有悔意，再犯風險不高，依殺人等五罪判處廿六年徒刑，橋頭地檢署將在收到判決書後研議上訴。

    去年三月七日，麵包師傅方進祥與簡姓前妻在高市大樹九曲堂土地公廟談判，二人因感情、金錢糾紛起衝突後，簡女的吳姓男友和劉姓友人上前勸阻，卻被方連開十槍重傷死亡。

    判決指出，被告雖與前妻離婚，仍同房共居十餘年，至簡女遭被告暴力相向才搬離與吳男交往，被告先前與兄弟分家所得房地登記在簡女名下擔心遭處分，急欲過戶給子女以保全祖產，但多次未獲簡女理會，甚曾遭吳、劉毆打，情緒憂鬱又染上飲酒惡習，案發時，先遭吳男毆打，以為劉男也從不遠處衝來，而開槍射殺二人。

    合議庭認為，被告罹患扁桃腺癌，仍需持續接受電化療，經鑑定方因本案心情難過懊悔，尚知省思自身行為，有透過矯正教化遷善之可能，另依被告年紀，服刑後縱有假釋機會，亦屬垂暮之年，再犯風險機率不高。

    二被害死者劉男、吳男家屬提出附帶民事訴訟，分別求償三四六萬二千餘元以及七四三萬餘元，裁定移送民事庭審理。

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