憲法法庭：律師有權提抗告 但要被告簽名

憲法法庭昨做成第三號判決，認為律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名。（資料照）

2022/03/26 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕一名販毒案的被告被裁定羈押，其律師不服，逕自提起抗告，高等法院以律師無權自行替被告提出抗告為由，予以駁告，律師不服，聲請釋憲。憲法法庭昨做成第三號判決，認為律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名。

此件毒品案被告因販毒而被台北地院裁定羈押，律師不服，未取得被告簽名，逕自提起抗告，高院認為，刑事訴訟法規定，只有賦予「被告」等人可針對裁定提起抗告，不包括「律師」，駁回抗告。

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憲法法庭指出，刑訴法第四○三條雖然規定當事人、證人、鑑定人、通譯及其他非當事人受裁定者，有權提抗告，但並未排除律師的權利，故應回到刑訴法第四一九條規定，「抗告程序」應準用「上訴程序」。

而依刑訴法第三四六條規定，律師有權為被告的利益上訴，憲法法庭據此認為，抗告應該比照上訴，律師也有權替被告的利益提起抗告，但不得與被告明示的意思相反，以保障訴訟權。

避免被告與律師意見不同

簡言之，律師未來有權替被告利益抗告，但要取得被告的簽名，以避免被告與律師意見不同。若律師抗告時未檢附被告簽名，法院會裁定要求補正，律師若未在期限內補正，將裁定駁回。

憲法法庭敘明，除羈押，聲請再議、撤銷或變更、法官迴避等裁定的抗告程序，亦比照辦理。憲法法庭強調，未來不只律師，被告的法定代理人或配偶，也有權提起抗告。

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