為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    憲法法庭：律師有權提抗告 但要被告簽名

    憲法法庭昨做成第三號判決，認為律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名。（資料照）

    憲法法庭昨做成第三號判決，認為律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名。（資料照）

    2022/03/26 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名販毒案的被告被裁定羈押，其律師不服，逕自提起抗告，高等法院以律師無權自行替被告提出抗告為由，予以駁告，律師不服，聲請釋憲。憲法法庭昨做成第三號判決，認為律師若是為了被告利益，有權提抗告，但要獲得被告簽名。

    此件毒品案被告因販毒而被台北地院裁定羈押，律師不服，未取得被告簽名，逕自提起抗告，高院認為，刑事訴訟法規定，只有賦予「被告」等人可針對裁定提起抗告，不包括「律師」，駁回抗告。

    憲法法庭指出，刑訴法第四○三條雖然規定當事人、證人、鑑定人、通譯及其他非當事人受裁定者，有權提抗告，但並未排除律師的權利，故應回到刑訴法第四一九條規定，「抗告程序」應準用「上訴程序」。

    而依刑訴法第三四六條規定，律師有權為被告的利益上訴，憲法法庭據此認為，抗告應該比照上訴，律師也有權替被告的利益提起抗告，但不得與被告明示的意思相反，以保障訴訟權。

    避免被告與律師意見不同

    簡言之，律師未來有權替被告利益抗告，但要取得被告的簽名，以避免被告與律師意見不同。若律師抗告時未檢附被告簽名，法院會裁定要求補正，律師若未在期限內補正，將裁定駁回。

    憲法法庭敘明，除羈押，聲請再議、撤銷或變更、法官迴避等裁定的抗告程序，亦比照辦理。憲法法庭強調，未來不只律師，被告的法定代理人或配偶，也有權提起抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播