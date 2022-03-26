童仲彥Ａ錢入監 下月婚宴沒新郎

前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥，昨赴宜蘭地檢署報到後，發監服刑。 （記者蔡昀容攝）

2022/03/26 05:30

〔記者蔡昀容、王定傳／綜合報導〕前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥，在議員任內詐領公費助理補助費五萬多元，上月被依「利用職務詐取財物罪」判刑三年十月定讞，台北地檢署日前通知他到案服刑，童仲彥聲請改到戶籍地宜蘭地檢署報到，北檢、宜檢各簽發執行通知書，要他昨上午十時報到執行，童並未準時現身，直到下午三點三十六分，才至宜檢報到發監執行。

本想婚宴和入監惜別會一起辦

童仲彥議員任內詐領公費助理補助費，一審北院將他判刑七年半。二審高院減刑改判三年十月，上月定讞。童仲彥隨即宣布將與交往三年、小十五歲的模特兒女友登記結婚，並預告四月廿二日「婚宴和入監惜別會一起辦」。

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忘帶證件 報到遲到五小時半

不過台北地檢署囑託宜蘭地檢署代執行發監，宜檢通知童仲彥昨上午十點到宜檢報到入監；童遲至下午三點三十六分才到，他解釋，早上時忘記帶身分證跟健保卡，所以回家拿，最後叫了計程車趕過來。

童仲彥戴著金色力量的鴨舌帽，穿藍色緊身衣、牛仔褲，腳踩藍白拖，手提幾個紙袋，他說，只帶一些衣物而已，頭髮也按照規定先剃好。至於四月二十二日的婚宴怎麼辦？童仲彥說：「就尊重執行處。」

童仲彥報到後，檢察官審查相關訴訟資料無誤，下午四點二十八分，乘坐囚車離開宜檢，前往宜蘭監獄服刑。

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