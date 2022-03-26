靈堂上香摘戒具 依法有彈性

立委吳玉琴（左起）、蔡易餘、陳明文與邱泰源（右起）、王美惠等人，昨拜會法務部長蔡清祥（右三），討論戴寧戴戒具進靈堂奔喪，不符合風俗民情事宜。（陳明文服務處提供）

2022/03/26 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕嘉義市議員戴寧涉詐領助理費被裁定羈押禁見，因父親過世獲准奔喪，一張穿戴戒具跪哭靈堂的照片，引發立委質疑法務部未顧及風俗民情。

法務部長蔡清祥昨指出，得知此消息後，第一時間即請矯正署了解原委，查知嘉義看守所戒護外出奔喪過程，是依照「羈押法」第十九條規定辦理，但戒護至靈堂上香時，執行戒護的同仁基於安全維護，未顧及人情及家屬感受，致生爭議，有檢討精進空間。

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蔡清祥已責成矯正署即刻轉知全國矯正機關，檢視現行戒護被告外出施用戒具的執行方式，在不影響戒護安全的前提下，給予奔喪被告適當的空間，之後也應加強人員的教育訓練，以落實保障收容人權及兼顧戒護安全。

應兼顧安全與情理法

至於戴寧未來如要申請奔喪，嘉義看守所將依照法務部的指示，在兼顧戒護安全與情理法的原則處理。

「羈押法」第十九條規定「看守所戒護被告外出，認其有脫逃、自殘、暴行之虞時，得經看守所長官核准後施用戒具。但不得逾必要之程度」，因實務上認為被羈押的被告就是有「逃亡、串滅證」等事由才會被羈押，因此監所准許返家奔喪時，均會施以戒具，並於事後陳報法院。

不過，羈押法施行細則第十八條也規定「看守所人員應隨時觀察被告之行狀，無施用戒具必要者，應即解除」，因此現場戒護人員仍有彈性判斷空間，至於裁量標準為何，仍應以戒護安全為最大考量，避免脫逃甚至劫囚。

例如戒護人力多、現場有警力維安或無明顯危害，被告脫逃風險低，就可考慮短時間卸除戒具，以利他下跪、磕首、上香。

至於前總統陳水扁當年服刑時岳母過世，他返家奔喪為何未施用戒具？知情人士指出，因為當時陳水扁已是受刑人，且戒護警力龐大，脫逃機率較低，與戴寧的情況不太一樣。

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