戴寧上鐐銬奔喪引議論 法務部長：有精進空間

無黨籍嘉義市議員戴寧被上手銬、腳鐐返家奔喪，引發議論。（民眾提供）

2022/03/26 05:30

嘉義五立委向蔡清祥抗議

〔記者王善嬿、蔡宗勳、吳政峰／綜合報導〕無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費案，在嘉義看守所羈押禁見期間，因父親、前嘉市議員戴建三過世，本月二十三日戴寧申請戒護返家奔喪，她上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬的畫面曝光，有人批評如此對待被告不近人情；嘉義縣市出身的民進黨立委陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴及邱泰源等五人，昨就此事向法務部長抗議，希望法務部戒具使用應符合比例原則，兼顧人情義理與風俗民情。對此，部長蔡清祥昨認為有精進空間，並委請矯正署檢討戒具使用規定。

嘉義看守所：依法執行

嘉義看守所秘書葉長樹表示，戴寧因案羈押禁見，戒護奔喪時依羈押法用戒具，過去對羈押被告戒護奔喪都是依此用戒具，如被告戒護出外就醫也如此，所方依法執行。

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不過陳明文表示，法律執行不外乎人情，一個尚未判決定讞的被羈押人返家奔喪，全程上手銬、腳鐐，實在違反台灣社會風俗民情，也凸顯法務部矯正署下轄單位僵化。

王美惠也說，被羈押人痛失至親，上手銬、腳鐐奔喪的畫面讓嘉義市民震驚不已，依「羈押法」被告外出時，得運用電子監控等科技設備，質疑所方執法過當，不符比例原則。

蔡易餘則表示，檢察官原要傳喚戴建三出庭作證，不料戴建三病重住院，沒辦法出庭，為避免戴家人串供而羈押戴寧，沒想到戴建三亡故，而發生令民眾難過的上銬奔喪事件。

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