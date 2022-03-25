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    消防法修正草案拍板 謊報火警可罰5萬

    防止台北市林森錢櫃KTV火災悲劇 再現，行政院院會通過消防法部 分條文修正草案。（資料照）

    防止台北市林森錢櫃KTV火災悲劇 再現，行政院院會通過消防法部 分條文修正草案。（資料照）

    2022/03/25 05:30

    〔記者吳書緯、李欣芳／台北報導〕為完善消防制度，並防止前年台北市林森錢櫃KTV火災悲劇再現，行政院院會昨通過「消防法部分條文修正草案」，共翻修二十七條，是公布三十六年來最大幅度調整，草案明定，營業場所若違反設備規定或防火管理規定，將直接開罰，最高可重罰三十萬元，另謊報火警最高可處五萬元。

    共翻修27條文

    這次修法並大幅提高罰鍰，謊報火警將從現行可處三千元至一萬五千元，提升為一萬元至五萬元；營業場所違反設備規定，由目前的可處六千元至三萬元，拉高為二萬元至三十萬元；營業場所違反防火管理規定，也提升為可處二萬元至三十萬元。

    另外，業者等規避防礙檢查或是火災調查，未來最高也可罰十萬元；而危險物品場所違反相關規定，罰鍰上限也提升至三十萬元。

    內政部指出，消防法這次共修正二十七條，是公布三十六年來最大幅度調整，以往營業場所消防安全設備等有故障或缺失，會先限期改善，未改善再予處罰，這次修法後，未來只要檢查發現缺失就直接開罰，且罰鍰額度從原本六千元至五萬元，提高到二萬至三十萬元。

    修法也同步新增消防人員在第一線查核施工中消防防護計畫時，如有發生火災致生重大損害之虞，得勒令管理權人停工，防護計畫如未經所在地主管機關備查，不得擅自復工。

    為掌握救災資訊，這次修法也規定消防機關得向電信事業查詢或調取待救者通信紀錄，及其個人相關資訊的權限，以利執行人命救助或緊急救護任務。

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