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    當車手私吞200萬報案 男大生利用警黑吃黑 誣告送辦

    警方在高男背包取出近兩百萬現金。 （記者王捷攝）

    警方在高男背包取出近兩百萬現金。 （記者王捷攝）

    2022/03/25 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕國立大學大四高姓男學生跟女友當車手，為吞兩百萬贓款，把詐欺證據提供給警方，佯裝自己不知情，以為領贓款只是一般打工，且未來還想要考老師，不想留下前科，利用警方同情心，逮捕車手上游、同系的趙姓同學，不過他挑錯了分局報案，因為刑事體系出身的警五分局長洪頂力，曾要求越是複雜刑案越要溯源，結果高男因此被警方戳破他的黑吃黑計畫，除了依洗錢防治法偵辦外，警方還將高男以誣告罪移送。

    裝無辜 想當老師不想留前科

    高男去年底得知系上的趙姓同學當車手很好賺，趙男還告訴高男當車手很安全，警察很難取締，因此說服高男當下線車手幫忙領款，後來高男也嘗到甜頭，跟同校他系的廖姓女友一起當車手，三個多月來他盜領兩千多萬，但高男從其他地方得知車手的「市場價」，每盜領一筆贓款可以分到二十到三十％，但他每盜領一百萬趙男才讓他抽五萬，覺得自己吃虧，所以策劃黑吃黑。

    這個月高男領了兩百多萬贓款，還沒上交給趙男，想自行吞掉，高男跟廖女討論後，將趙男的對話截圖向警方報案，高男起初佯裝無辜，向警方誆稱以為當車手是一般打工，報警是因為不想留下前科，以後還想考老師，警察一開始也很同情他，但得知他當車手已經三個月，覺得有點懷疑，且高男名下已經有一個帳戶被列入警示許久，卻無法解釋為何沒有早點報案。

    當警方詢問高男的上游時，高男直接就把同學趙男抖出來，並指控趙男以詐欺的方式誘騙他當車手，身上還有約兩百萬的贓款，同時欺騙警方他定時都會跟趙男領酬勞，可以把趙男約出來，但當高男把趙男約出來時，高男突然拔腿狂奔，警方逮捕趙男後，高男就不願與警方接洽，讓警方更起疑。

    警方後來在趙男留有的對話紀錄中發現，高男吞了錢沒有上繳，疑似想把兩百萬沒上繳的贓款推給被逮捕的趙男，警方才驚覺看起來老實的高男利用警方來黑吃黑；警方設法找到高男與女友，並在高男的背包裡找到近兩百萬現金。

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