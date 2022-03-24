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    店員偷吃兩顆茶葉蛋判3月／「情輕法重」上訴仍有罪但免刑

    超商女店員偷吃茶葉蛋被判刑3月，引發民眾熱烈討論，上訴二審仍判有罪，但免刑。（資料照）

    超商女店員偷吃茶葉蛋被判刑3月，引發民眾熱烈討論，上訴二審仍判有罪，但免刑。（資料照）

    2022/03/24 05:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕方姓超商女店員偷吃兩顆茶葉蛋，一審依業務侵占判她三月徒刑，得易科罰金九萬元，等於一顆茶葉蛋四萬五千元，判決出爐後，法官被民眾罵翻，高雄地院還特地發聲明澄清已是法律允許法官判處的最輕法定刑度，案經上訴二審後，法官認為「情輕法重」，雖仍判她有罪，但免刑。

    判決指出，二○一七年七月，在高市某超商當店員的方姓女子，平時負責收銀及整理檯面、貨品上架等工作，店長清點茶葉蛋時察覺數量有異，經調閱店內監視器，發現她在一個星期內偷吃兩顆茶葉蛋，於是報警將她移送法辦。

    檢方偵查時，方女說自己「接到客人反映茶葉蛋太鹹」，才會剝蛋試吃，並供稱有付錢給同事，但同事作證指出，方女沒有付錢；檢方認為，方女如果真的要試吃鹹淡，大可在櫃台前試吃，不用躲起來偷吃，且事後她拒絕賠償店內損失，將她以業務侵占罪起訴，依法可處六月以上、五年以下刑期，得併九萬元以下罰金。

    一審：否認犯行 不宜緩刑

    一審高雄簡易庭審理時，法官認為方女偷吃的兩顆茶葉蛋價值僅十八元，且她經濟狀況貧寒，領有重大傷病卡，依法酌減其刑，兩罪各判徒刑三月，應執行徒刑三月，得易科九萬元罰金。

    不過，判決一出引發民眾熱烈討論，更有民眾上網開罵法官「恐龍」；高雄地院為此特地發聲明澄清，指法官在認事用法上，已經在法律許可的範圍內判處最輕刑度，並無違誤，且方女始終否認犯行，難認其有改過自新的決心，不宜給予緩刑。

    二審：減輕其刑仍嫌過重

    案經上訴二審，高雄地院一樣做出有罪判決，但法官認為，方女在二審時已和超商調解成立，加上店家損失不大，在「情輕法重」的情況下，依刑法規定減輕其刑仍嫌過重，因此給予免刑，全案定讞。

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