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    首頁　>　社會

    公路總局防弊 承辦牌照選號 不能自行招、決標

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    2022/03/24 05:30

    〔記者陳文嬋、鄭瑋奇／綜合報導〕高雄監理所車輛管理科技士李罡勳利用系統漏洞「走後門」，將「八八八八」特殊車號給特定的頂級名車，讓一般民眾無法標購。交通部公路總局高雄區監理所對此表示，這是三年半前的事件，當時爆發後從制度面、系統面進行檢討修正，目前已無法讓承辦人自己操作，決定哪個時間點招標、決標。

    監理人員不正常借貸

    被揪出鑽漏洞改規定

    高雄區監理所說，二○一八年發現李男有不正常借貸情況，生活作息也不規律，清查業務得知李男利用職務之便，竄改作業規定，讓知情人士配合時間點以底價標走車牌。

    監理所依規定通報政風單位，將他記大過處分，並調整職務改辦其他業務，同時主動移送檢調偵辦。

    李男於本月申請侍親假，已未到監理所上班，將留職停薪一年，靜待司法判決確定。

    監理所指出，交通部公路總局因應此事改從源頭防弊，隔年修訂「公路監理機關汽車牌照號碼選號及招標作業規定」，應先繳納保證金，且第一級號牌招標三次都流標後，就會直接當作一般號牌讓民眾選擇，或是依據發行號牌的順序發放，不會讓承辦人再自行設定上網招標、決標。

    全球限量卅一台、市價三千萬，號稱全台只有四輛的頂級名車BARBUS G850，其所掛的鐵支車牌「8888」竟是監理人員「暗坎來的」。 （翻攝台灣總代理臉書粉絲頁）

    全球限量卅一台、市價三千萬，號稱全台只有四輛的頂級名車BARBUS G850，其所掛的鐵支車牌「8888」竟是監理人員「暗坎來的」。 （翻攝台灣總代理臉書粉絲頁）

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