消防超跑水砲 轟飛分隊大門／回歸定點未校正 廠商須賠償

高效能化學車採流線造型，搭載高流量長射程清水、泡沫兩用砲塔等裝備，停放在埔心消防分隊。（資料照）

2022/03/24 05:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市政府消防局擁有造價三千八百多萬元、號稱「消防超跑」的「高效能化學車」，昨天廠商檢測時疑因人為操作不當，誤將砲塔對著埔心消防分隊大門，兩扇玻璃自動門被超強水柱兩秒內轟飛，水柱朝內射向值班台，幸好兩名隊員在驚嚇中及時閃躲未受傷。

兩隊員險遭砸中

桃市消防局回應，案發原因調查中，賠償則由廠商負責，不影響分隊勤務運作。資深消防隊員表示，推測意外成因是在砲塔回歸定點時，角度有偏差，加上出水前未再三校正所致，屬於個案。

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這輛高效能化學車配備熱顯像鏡頭，是桃園國際機場的高效能化學車升級款，駕駛座、砲塔操作標榜「人性化」，配備也更齊全，其中，超高量砲塔一分鐘出水可達六千公升，是傳統消防車的五至六倍，因此有「美洲豹」、「消防超跑」之名。

桃市消防局官員表示，昨天上午十點多，廠商派維修人員進駐埔心分隊檢測高效能化學車，疑似未注意砲塔角度，加上近日「美洲豹」頻繁出勤灌救美福倉儲大火，砲塔出水口有些許故障，導致在調整角度時出現誤差，出水口在啟動時迅速轉向分隊大門，超強水柱直沖使兩扇玻璃自動門瞬間脫落，飛向值班台，電腦、隔板等物品全被沖散，一片狼藉。

桃市消第二大隊人員說，值班的吳姓隊員、救護備勤的李姓隊員反應迅速，閃過飛來橫禍，但這起意外造成值班室自動門、玻璃及部分用品財損初估約五萬元，由廠商負責賠償，分隊人員已著手環境、設施復原作業，值班台的資訊、通訊設備均正常，不影響分隊勤務、業務的執行。

資深消防隊員表示，救災水庫車在檢測出水時，必須將車輛停放在空曠、平坦的地點，射水時幫浦須緩慢、等速加壓，不得驟然加壓或關閉出水口，且得隨時留意風向，平時則注意各項組件是否牢固，並由資深隊員帶領操作。

桃園市埔心消防分隊大門遭高效能化學車的水砲沖毀，值班台兩名隊員及時閃躲未受傷。（記者許倬勛翻攝）

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