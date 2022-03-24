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    養父行乞養家 逆子竟搶碗裡錢

    逆子第四次犯案時被巡邏員警依現行犯逮捕送辦，桃園地檢署昨偵結，依搶奪罪嫌起訴。（資料照）

    逆子第四次犯案時被巡邏員警依現行犯逮捕送辦，桃園地檢署昨偵結，依搶奪罪嫌起訴。（資料照）

    2022/03/24 05:30

    29歲啃老男 當街搶三次得手 養父痛心聲請終止收養

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市廿九歲蔡姓男子遊手好閒、不務正業，手頭拮据下，將歪腦筋動到蔡姓養父身上，涉嫌於去年九、十月間，趁著養父乘坐輪椅在傳統市場行乞之際，搶奪養父乞討得來的現金逃離，前三次各搶得一、兩百元不等，第四次犯案時被巡邏員警依現行犯逮捕送辦，桃園地檢署昨偵結，依搶奪罪嫌起訴，蔡男的養父痛心之餘，也向法院聲請終止收養關係。

    檢警調查，蔡男長期無業，去年九月十一日上午，於桃園市龜山區一處傳統市場內，趁其僅剩一隻手的養父乘坐輪椅穿梭市場向路人行乞之際，搶奪養父放在腿上碗內的一百元現金後逃逸，兩小時後又以相同方式搶奪養父兩百元現金後逃逸。

    獨臂坐輪椅被搶 路人上前揪人

    去年十月七日上午，蔡男在市場搶走養父行乞來的一百元逃離，九點四十分又如法炮製搶走一百元，他得手要逃逸時，被路人見狀上前揪住並報警，蔡男慌張奮力掙脫逃離，員警趕抵將他逮捕到案，在他身上起出剩餘的五十二元贓款，訊後送辦。

    檢察官訊問時，蔡男辯稱是「養父同意給他的」，但養父作證怒駁「養子是搶錢，且前後四次」；另有證人指證，現場看到蔡男搶奪其養父碗內乞討來的現金；警方也取得市場內監視影像佐證。

    檢方認為，蔡男犯行明確，偵結依搶奪罪嫌提起公訴；蔡姓養父對養子不思工作、接連搶奪、欺凌他，另向桃園地院聲請終止收養。

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