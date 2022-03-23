台電員工殺女友／三冠王陰經龍 是世界冠軍少棒掌旗官

陰經龍涉嫌殺害女友被逮。（記者林宜樟攝、警方提供） 張女身中多刀送醫不治。 （民眾提供）

2022/03/23 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕在台電任職的前棒球國手陰經龍，國小時在棒球運動嶄露頭角，代表台灣拿下第三十三屆威廉波特少棒賽世界冠軍，光榮返國還擔任掌旗官，國、高中就讀華興中學時期，參加全國青少棒錦標賽、第十八屆羅德岱堡青棒賽等國內外比賽，獲獎無數，如今因感情糾紛涉嫌殺害女友，令人不勝唏噓。

嘉義市崇文國小校長林秀香說，陰男曾於一九七八年就讀該校，但時間不長，因棒球訓練關係，之後就隨朴子國小少棒隊訓練，詢問學校資深師長，都對他並沒有印象。

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前朴子棒球委員會主委黃基全說，陰經龍到朴子市就讀東石國中，因年齡許可，參加朴子國小少棒比賽，當時很乖巧伶俐；後來到台電工作，放假時常會回朴子教學弟棒球，傳承打擊、投球方法，非常熱心，可能因為身體狀況而發生此事，非常遺憾。

陰經龍的陳姓老隊友說，陰經龍個性好，球技佳，他和陰感情好，都一起在台電打球；陰經龍曾離婚，與張姓女友在一起十幾年，可能是因為金錢問題，和張女吵架起爭執；而陰經龍這半年多，因口腔癌疾病，心情非常差，因此常鼓勵他，心情要放輕鬆，最近則較少聯繫。

而據資料記載，陰經龍國小是朴子國小少棒隊打擊核心人物，一九七九年參加在台北舉辦的第三十三屆威廉波特少棒賽遠東區資格賽，他因擊出六支全壘打、打擊率八成三三、打點十六被稱為「三冠王」，赴美參加威廉波特少棒賽世界賽拿到世界冠軍返台，身材高大的他下飛機時還擔任國家隊掌旗官，接受政府官員和球迷夾道歡迎。

陰經龍國小畢業進入棒球名校華興中學，但直到高中才再入選國家代表隊，高中畢業進入陸光棒球隊服役，後進入台灣電力棒球隊，打球幾年後轉任台電人員，結束棒球生涯。

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