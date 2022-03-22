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    絞殺台日混血少女判免死 死者父:法院對凶手太仁慈

    潘子鑑（右）與女友陳諭詩（左）共同殺害十七歲的林姓台日混血少女，各被判刑十四年半定讞。（資料照）

    潘子鑑（右）與女友陳諭詩（左）共同殺害十七歲的林姓台日混血少女，各被判刑十四年半定讞。（資料照）

    2022/03/22 05:30

    狠情侶 各被判刑十四年半

    〔記者溫于德、李容萍／綜合報導〕十七歲的林姓台日混血少女二十四年前到桃園檳榔攤工作，被檳榔攤合夥人潘子鑑等三人懷疑侵占款項遭虐死焚屍滅跡，後經秘密證人檢舉才偵破，高等法院考量潘男與女友陳諭詩行凶時年紀尚輕，依殺人罪各判刑十四年六月，案發時僅十五歲的陳茹華被判十四年二月，最高法院駁回上訴定讞；另名潛逃國外的共犯吳昶弘仍通緝中。

    被害人林女的父親目前獨居在新北市，他獲悉判決大表不滿，他認為，「凶手殘忍虐殺女兒，卻判得太輕，心理很不服氣」，尤其凶手早已脫產，他迄今沒拿到一毛錢，且之前因民事求償敗訴，還繳交二萬八千元的裁判費，這三年來，他唯一的感想和感慨，就是：「法院對凶手太過仁慈！」更說台灣的法律根本都是站在凶手那邊，完全沒為被害人家屬著想過。

    凶手脫產 沒賠一毛錢

    死者父還得繳裁判費

    判決指，一九九八年十二月，服役中的潘子鑑等三人，懷疑林女私吞營收款，將她拘禁在檳榔攤二樓房間，其中陳茹華質疑林女喜歡她的男友吳昶宏，加入毆打凌虐行列，林女後來逃離前，揚言檢舉潘子鑑、陳諭詩與吳昶弘吸毒，被捉回後遭剃光頭並用毛巾絞死，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。當年十二月九日，林女被發現時死狀悽慘，因焚屍現場無監視器，身上也無證件，也沒家屬指認，檢警只能採DNA建檔，以無名屍下葬，直到二○一九年秘密證人檢舉，警方找到林女家屬比對DNA，證實無名屍是林女，並查獲凶手是潘子鑑等四人。

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