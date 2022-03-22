控失智母遭不當照顧／刑事局警官私刑虐外籍看護

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2022/03/22 05:30

上銬拖行、呼巴掌、掐脖…

〔記者姚岳宏、鄭景議／台北報導〕刑事警察局偵九大隊三十八歲警官林昶丞，懷疑印尼籍女看護阿迪，對他的失智老母親長期照顧不周，還涉嫌凌虐，氣憤之下，竟以上銬拖行、呼巴掌、掐脖及罰跪等手法施暴，阿迪不堪凌辱，一個月前逃離雇主家，透過仲介對林男提告妨害自由及傷害，刑事局表示，除主動將林男移送新北地檢署，並將他調往內勤，靜候司法調查，行政責任將等偵結後追懲。

女看護不堪凌辱 逃出求救

女看護阿迪控訴，她前年二月透過仲介公司協助申請來台，到新北市板橋的林家照顧林母，當時她發現，林家的客廳、房間及廚房都有裝設監視器，林男當時解釋，是為了在外也能透過手機，遠端掌控母親狀況。

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前年七月，林母因腸胃不適、腹瀉送醫，林男透過監視器發現，阿迪將未退冰的食物，直接拿來餵林母，林男氣憤下首度動手掐脖；去年二月，林母因尿布疹送醫治療，林男發現明明規定阿迪，一天要幫母親換五次尿布，為何只換二、三次？多次質疑阿迪，但礙於疫情期間凍結移工輸入，無法換人。

阿迪則指控，去年七月，林男指稱她未幫林母換尿布，竟以手銬銬她的雙手、用力拖行她二十分鐘，林男的姊姊還強迫她穿上尿布，還說必須起疹子後才可換掉，前後共穿十天；去年九月間，林男趁阿迪與印尼家人視訊時，向阿迪的媽媽告狀，並當著其母的面打阿迪的頭，當下阿迪的媽媽還向林男道歉。

阿迪說，林男稱在林母身上發現紅腫，懷疑她對林母施虐，經常動手打她，甚至罰她跪在監視器前四個小時，還苛扣薪水，沒收手機，不准張揚被打，她受不了才會逃跑向仲介公司求救，並委由律師提告。

警官認情緒失控 悔不當初

林昶丞二○一八年進入負責科技犯罪偵查的刑事局偵九大隊，專精分析電腦犯罪，林男事後承認，不滿女看護長期虐待他的母親，情緒失控才會動手，也對自己的過當行為感到後悔。林男昨還發聲明，除表達歉意，也祈求能獲得當事人及社會原諒，願用一切代價做後續彌補。

刑事局：主動移送 不護短

刑事局偵九大隊大隊長鄢志豪指出，銬女看護的手銬非警用手銬，案情還在釐清中。刑事局表示不護短，已主動依妨害自由、強制罪等由，移送新北地檢署偵辦。

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