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    菲國自行車選手參賽 遭酒駕男撞死

    簡姓駕駛酒駕肇事逃逸，車頭嚴重毀損。（記者徐聖倫翻攝）

    簡姓駕駛酒駕肇事逃逸，車頭嚴重毀損。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/21 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕三十一歲男子簡辰煒昨凌晨開車經台十五線林口路段，高速追撞一名騎單車的三十五歲菲律賓籍男移工，被害騎士全身多處骨折、頭部重創，送醫急救不治。簡男肇事後棄車逃逸，直到昨上午九時許到案，酒測值達○．四毫克。警方依公共危險、過失致死等罪嫌，將他移送新北地檢署，檢方訊後諭令二十萬元交保。

    肇事酒駕男20萬交保

    四名在桃園工作的菲律賓籍男移工，利用休假之餘參加在台舉辦的自行車賽事「雙主場輪霸西濱」，四人昨凌晨騎自行車沿台十五線，要前往新北市八里區廖添丁廟的訊塘廣場集合點。

    四時許一行人騎到林口區台十五線後坑三十五號前二十公尺處，其中三十五歲騎士遭後方來車追撞，速度之快造成騎士全身多處骨折、頭部重創，當場失去生命徵象，同行友人求助一一九，將其送醫急救仍不治。

    警方至現場發現，肇事駕駛棄車逃逸，追蹤車籍資料發現車主是三十一歲簡姓男子，通知其到案說明。簡男接獲警方來電知道跑不掉，才在友人陪同下於昨上午九時許到案，並承認犯案，呼氣酒測值達○．四毫克。

    簡男向警方供稱，當時他與友人聚餐完畢，席間有飲酒，事後還是開車返家，沒想到發生車禍，一時慌了手腳才會逃跑。警詢後，全案依公共危險、過失致死等罪嫌，將簡男移送法辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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