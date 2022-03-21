失車行經營權 操衝鋒槍轟合夥人3槍

許男涉嫌持改造衝鋒槍衝入火鍋店開槍， 合夥人身中3槍。 （記者黃良傑翻攝）

2022/03/21 05:30

中彈黃男送醫無生命危險 許嫌落網坦承行凶

〔記者黃良傑／高雄報導〕經營中古車行的四十一歲許姓男子，疑不滿車行經營權落入前合夥人黃姓男子手上，前夜得知黃和女友在高雄市某連鎖火鍋店用餐，涉嫌持改造的MP9衝鋒槍進入火鍋店開槍，黃男身中三槍送醫，幸無生命危險，警方昨晨逮捕許嫌，起出犯案的衝鋒槍及二把改造手槍與卅八顆子彈，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送，檢方聲押獲准。

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據了解，許嫌原和卅八歲被害人黃男、技師等人，合資在仁武經營中古車行，原本由他當二房東再轉租車行，每月可收取二萬五千元租金，車行疑因債務且周轉困難，兩人商討欲找其他股東一起解決，但無下文，黃、許二人最後拆夥，不料，經營權落入黃男手上，許男還少了租金收入，因此心生不滿。

毛男發現載到槍手 直奔派出所報案

許男得知黃男和女友在新興區吃火鍋，準備好改造的MP9衝鋒槍並上膛，找不知情的毛姓友人開車載他到火鍋店，許男下車走進店內和黃男起口角，回車上取槍並折返，見黃男從洗手間走出時開槍，被害人左右肩膀各中一槍並貫穿，另一槍擊中顏面，子彈卡在顱骨血跡噴濺在許嫌身上，黃男中槍後意識清楚，怒嗆要找凶嫌算帳。

而吃飯的顧客聽到槍聲，見被害人倒地，驚嚇奪門而出，毛男得知載到槍手，直奔派出所報案並說明原委。

許嫌行凶後衝出發現被放鴿子，見婦人騎機車經過向她借車被拒，只好朝中正路方向步行逃離，經過新興區公所前，隨手把凶槍扔到花圃雜草中，走到苓雅區某停車處開自己的車逃逸。

專案小組昨晨在大寮區發現許嫌駕駛的車輛，三、四輛偵防車以優勢警力包圍攔截，將他拖下車壓制逮捕，並從許嫌車上起出兩把改造手槍與卅八顆子彈，隨後起出犯案的MP9衝鋒槍。許嫌落網坦承行凶，由於該批改造槍枝具殺傷力，且改造手法並不粗糙，警方擴大追查槍彈來源。

許嫌隨手把凶槍扔到花圃 雜草中。 （記者黃良傑翻攝）

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