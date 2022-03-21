自由日日shoot》危及個人及同仁安全／保七總隊長：重懲法辦

保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德反鎖槍械室，自拍影片。 （記者張瑞楨翻攝） 保七總隊台中市的駐地封鎖大門處理危機。 （記者張瑞楨攝）

2022/03/21 05:30

〔記者許國楨、姚岳宏／綜合報導〕保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德自認被無理調職，十九日深夜在媒體群組發文控訴，並反鎖槍械室四小時強調「準備用最激烈手段，來替自己遭受職場權力霸凌平反」，對此保七總隊長李政曉昨說明時強調，「此風不可長，重懲法辦。」

警政署指出，已組成專案小組調查相關事實，將追究莊員相關行政責任，但對於其訴求，警政署亦會秉公進行調查。

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李政曉表示， 經查莊員在二○一九年十月對所屬女警言詞騷擾，核予申誡一次；二○二○年十一月因勤務中飲宴未依規定出入勤，核予申誡一次；近因今年二月八日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，並於三月十八日上午召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

李政曉說，此為內部管理及工作需求的必要處置，不能讓不適合的人繼續帶領同仁，雖然莊員不服處分，但應循內部正常申訴管道提出意見審核，反以中隊長職務向值班同仁稱要清點槍械，卻進入槍械室反鎖，並提出相關訴求，此風不可長。

李進一步強調，經溝通且經說明總隊立場及相關規定，莊員才開門出來，未使用到槍彈，但莊員職務異動，不服處分，未依相關規定程序提出救濟，假藉主管清點槍械事由，進入並反鎖槍械室，揚言將以激烈手段表達抗議，因槍械涉及個人及同仁的安全，其行為涉嫌違反刑法恐嚇危害安全罪，已依法函報地檢署偵辦。

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