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    自由日日shoot》槍械室是維護治安要地 警官伸冤 反鎖對峙觸法

    保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德反鎖槍械室，自拍影片。 （記者張瑞楨翻攝） 保七總隊台中市的駐地封鎖大門處理危機。 （記者張瑞楨攝）

    保七總隊第三大隊第二中隊長莊理德反鎖槍械室，自拍影片。 （記者張瑞楨翻攝） 保七總隊台中市的駐地封鎖大門處理危機。 （記者張瑞楨攝）

    2022/03/21 05:30

    〔記者楊國文、許國楨、姚岳宏／綜合報導〕警政署保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德，不滿被記過拔官，自認遭職場霸凌，竟以清點槍械為由將自己反鎖槍械室，以此激烈方式抗議。第二中隊槍械室配備長短槍五十四把，子彈四千六百餘發，武力非同小可，法界表示，警察是司法人員，槍械室更是重地，警察若自認懲處不公，應循正常管道尋求救濟，自鎖槍械室為己伸冤的方式不但不可取，還觸犯刑法恐嚇危害安全罪。

    法界︰觸刑法恐嚇危害安全罪

    莊員因不滿內部管理制度問題且被調整職務，前天發表長達三千多字的文章並以清點槍彈為由進入槍械室，反鎖槍械室表達抗議，莊強調總隊行政處分、調台北總隊部、調整為非主管職務，三箭齊發，且有總隊長官在人評會抹黑，文中洋洋灑灑訴求遭上位者權力霸凌。此事也在警界引起熱議，有同仁替他抱屈說，「應該真的受了很大的委屈」，才採取這種激烈手段。

    同仁︰應該真的受了很大委屈

    保七總隊昨上午說明，莊員因今年二月八日中午時段，勤務中飲酒及違反報告紀律，經調查屬實，於三月十八日召開人評會，基於其行為已不適任主管職務，經開會決議調整非主管職務及記過處分。

    保七總隊督察長︰懲處可受公評無霸凌

    對此保七總隊督察長林崇志指出，當天莊員確實有報備核准外出洽公拜訪友軍單位，但並未載明要飲酒，返回隊部時才補充陳述，因友軍盛情難卻飲酒，明顯與報備內容不符，人評會才會認定他勤務中飲酒違反報告紀律，而異動係整體人事作業者考量，可受公評，並無霸凌。

    曾任檢察官的律師翁偉倫認為，任何軍警等政府單位的槍械室都是重地，不同於一般政府保管部門，莊理德選擇自鎖槍械室來突顯其被霸凌的訴求，相當不智，應循保訓會的正常申訴管道尋求救濟

    翁偉倫也認為，莊以清點槍械為由，即可藉一己之力，順利「霸佔」、並反鎖在槍械室，可見該機關槍械的內部管理出現缺失，有必要徹底檢討。

    警政署︰檢討管理 確保人員、械彈安全

    警政署對此將重新審視、檢討「槍械彈藥查核清點作業程序」等相關規定，強化武器彈藥查核管制措施及機制，確保人員、械彈安全。

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