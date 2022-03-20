司法話題》袁昱翔適用重懲酒駕新制 可關10年

陸軍士官袁昱翔酒後肇事逃逸，並將車牌拆下後放火燒車。（中央社）

2022/03/20 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕酒駕令人深惡痛絕，肇事更造成無數家庭天倫夢碎，為遏止酒駕，政府修法加重酒駕刑度，今年元月完成立法，規定十年內再犯酒駕致死者，最重可判無期徒刑；即使並非十年內的再犯者，酒駕致死仍維持最重可判刑十年，酒駕未肇事的刑度則提高到最重三年。昨天肇事的袁昱翔，是在新法上路後闖禍，適用加重刑責的酒駕新制。

由於酒駕造成重大死傷案件頻傳，國內持續有人呼籲，應沒收酒駕者車輛。

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立法院二○一九年增設再犯條款，依惡性將刑度階層化，除維持原有酒駕致死可處三年到十年徒刑，另新增五年內再犯者應判五年以上、最重無期徒刑；致重傷為一年到七年徒刑，再犯者處三年到十年徒刑。

由於酒駕事件仍頻傳，立法院今年元月再通過提高刑度，把再犯認定期間從五年拉長到十年內，並新增致死可併科罰金最高三百萬元、致重傷併罰兩百萬元，無肇事酒駕最重刑責也從兩年提高到三年、併科罰金從廿萬元增為卅萬元。

行政管控密度也提升，道路交通安全處罰條例對酒駕同車乘客的連坐法，從裁罰三千元增到一萬五千元；主管機關可公布再犯者的姓名、照片及違法事實，且從本月底起不再遮隱、馬賽克應揭露資訊。

至於是否沒收酒駕者車輛，各界看法不一。高檢署主任檢察官陳宏達，曾在司改國是會議建言修法「三年內酒駕三次以上」或「酒駕致人傷亡」者強制沒收肇事車輛，但國是會議未做成結論；交通部則認為酒駕致死、致重傷可研議採行政沒入。

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