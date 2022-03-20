司法話題》法官判沒收飆仔超跑 不符判例遭撤銷

李姓富商為求刺激，開著645萬元起的賓士AMG GT跑車（大圖右，綠色），與另名飆仔租來的LEXUS RCF5000賽道版跑車在隧道內併排飆速。（記者林嘉東翻攝）

2022/03/20 05:30

併排飆速炸隧道 罔顧公共安全

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓富商仿電影「玩命關頭」情節，開著六百多萬元起跳的賓士AMG GT跑車，與簡姓男子租來、價格五百多萬元的LEXUS RCF5000賽道版跑車，併排飆速「炸隧道」。基隆地院一審法官認為李男嚴重危及公眾安全，並將跑車用於飆車競速「犯罪用」，宣告沒收李的跑車；不過二審引最高法院判例見解，供行駛的車輛並非「供犯罪所用之物」，撤銷原判決，改判不沒收該車。

四十九歲綽號「龍哥」的李男與二十九歲簡男，去年六月相約飆車，凌晨零時分別從桃園市、新北市各自開來賓士跑車與LEXUS跑車，到基隆台二丙線（基福公路）飆車。

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一審認定犯罪用 宣告沒收跑車

二車在在台二丙線平雙隧道內，以占據兩個車道方式併排競速，比拚馬力。警方調閱相關監視畫面查獲二人，檢方依涉犯妨害公眾往來安全罪起訴。

基院一審法官認為，兩飆仔把隧道當成飆車競技場，只為了追求刺激，拿生命開玩笑，不顧可能造成傷亡等嚴重後果，更罔顧往來車輛行車交通安全，為免有樣學樣，禍害擴大，並威嚇飆車惡行，認定飆速跑車是「供犯罪所用」車輛，宣告沒收李的賓士跑車；簡因為使用租賃車輛，未宣告沒收。

李不服一審判決，上訴到二審基院合議庭。二審雖認為，飆仔在街頭恣意高速橫行，對社會危害甚鉅，但現行法令規範不足，只能援引最高法院判決，認定李的跑車不是供犯罪用之物。

富商不服上訴 要回六百萬起跳賓士

判決指出，刑法規定的「供犯罪所用之物」，是指對犯罪具有促成、推進或減少阻礙的效果，於犯罪的實行有「直接」關係，且還要區分是否為了實現犯罪構成要件的事實為前提，例如不能安全駕駛罪，行為人所駕汽車或機車僅屬該罪的「關聯客體」，而不具促成、推進犯罪實現的效用。

至於李男的車，只是「妨害公眾往來安全罪」的關聯客體，不具促成、推進犯罪實現的效用，因此不是刑法規定的「供犯罪所用之物」，依此改判不用沒收。

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