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    創紀錄４天裁定 ８歲女童留台／大法官：兒童發展權攸關憲法權

    合成圖

    合成圖

    2022/03/19 05:30

    〔記者吳政峰、張瑞楨／綜合報導〕台籍前空姐與義大利籍富商男友的女兒監護權大戰，讓捲入風暴的八歲女兒煎熬不已。憲法法庭以前所未見的速度，受理僅四天就裁准暫時停止執行移交，使女童免於被強制離境的痛苦，展現大法官接地氣的一面，也說明女童心聲除讓總統感受到，大法官們也聽到了。

    釋憲史上第一次准許暫時停止執行處分的案件，是二○○五年的釋字第五九九號解釋，當時社會對「戶籍法」強制人民申請身分證要按捺指紋一事爭論不休，大法官討論多時後，同意暫緩執行，附註條件「本件暫時處分，應於本案解釋公布時，或至遲於本件暫時處分公布屆滿六個月時，失其效力」，也為現行的「憲法訴訟法」立下基礎。

    本次裁准暫緩執行，是史上第二次，但短短四天做成結論，前所未見；大法官特別闡明兒童「身心健全發展權」與「憲法權利」關係密切，也是重要里程碑。這些創舉顯示大法官的內心柔軟，未如司法界裡若干「恐龍法官」般活在象牙塔裡。

    不過，本案只是「暫時」停止執行移交女童，不代表生母勝訴、女童可永久留在台灣，最終還是要回到釋憲案的主體，也就是「北院准許生父帶女兒回義國同住」這個裁定有無違憲，台籍生母還有硬仗要打。

    值得注意的是，憲法訴訟法規定，暫時停止執行的裁定效期只有六個月，半年後若釋憲案還沒宣判，女童仍得面臨強制赴義的處分，故法界認為憲法法庭應會「插隊」優先排審本案，最快可能一個月內出爐。

    記者昨試圖聯繫女童父母及委任律師，均未接電話，無法得知對最新裁定的回應。

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