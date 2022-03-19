法界：應訂政黨財產來源不明罪

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2022/03/19 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕中華統一促進黨在成立政治獻金專戶之前，違法收受兩百餘萬元政治獻金，台北地院以該黨精神領袖張安樂等人不知道該筆款項、收支表無人簽名蓋章為由，違反政治獻金法部分均判無罪。律師連思藩認為，政治獻金法的規範明確，惟對於違法收受獻金的規範應擴張到何種地步，將政黨成立前、獻金專戶設立前也納入，應透過司法實務發展畫出界線；另有法官建議，訂定「政黨財產來源不明」的罰則規範。

收錢時間點 應完備子法

「政治獻金法」規定，未經許可收受政治獻金，最重可處三年徒刑，連思藩指出，法條明確，但是可以收錢的時間點，究竟要向前推到哪裡，應由法院的見解累積而成。

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他舉例，「擬」參選人行賄也屬於賄選，就是透過實務發展出來的，故政治獻金法在設專戶之前所收的捐款，是否應比照政治獻金辦理？收支表是否要載明捐贈人、受贈人、會計、負責人等？否則應予刑事處罰，須累積法院見解、劃出界線。

北部一名法官指出，內政部可訂定政治獻金法的子法，規定政黨無論何時收款，均應寫明人、事、時、目的，並完整填載相關會計報表，違者可回到母法規範，對於違反的擬參選人、負責人、代表人、代理人、受僱人課以刑責或罰則。

他強調，政黨受憲法保護，基於有權利就有義務原則，也應負起財產絕對透明責任，建議立法者比照「公務員財產來源不明罪」，修正政治獻金法或政黨法，禁止政黨擁有來路不明的財產，一旦被查出，除沒入國庫，還得面臨一到三倍罰鍰。

另有法官認為「北院判決怪怪的」，既然認定張安樂是實際負責人，且開設政治獻金專戶，按照常理就應該知道黨內實際財產，怎麼會以會計報表上沒他簽名，就判無罪。他建議，檢察官可調閱統促黨戶頭資料，釐清相關時點的捐款人是誰，就可確認該筆款項的性質，從而推定張安樂等人是否知情。

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