為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    律師：簽章欄全留白 可視為不作為犯

    統促黨二○○六年非法收受捐獻的帳冊上，相關人等未簽章，法官無從認定張安樂等人是違反政治獻金法的行為人。（資料照）

    統促黨二○○六年非法收受捐獻的帳冊上，相關人等未簽章，法官無從認定張安樂等人是違反政治獻金法的行為人。（資料照）

    2022/03/19 05:30

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地院審理中華統一促進黨總裁張安樂所涉政治獻金案，認為難以舉證張安樂違反政治獻金法，此部分判決無罪。法界人士認為，張安樂等人在成立政治獻金專戶前恐早有盤算，才刻意「留白」承辦人簽章，也就是預謀抹掉能追查犯罪的事證、以及和個人的關聯性，此舉可謂狡猾可惡至極。

    專戶成立前 已有「事前脫罪的布局」

    律師孫瑞蓮表示，所有政黨的存續期間，只要有收受捐款，即應適用政治獻金法規定，不過現行所規範的政治獻金收取期間太短，不符合參選活動實際狀況，倘若張安樂等人故意在收支決算表上留白簽章，就有可能是企圖規避責任，應作為而不作為，仍應適用「不作為犯」；換句話說，明知應簽章卻故意沒簽，仍可論罪科刑。

    律師黃帝穎表示，張安樂等人在政治獻金專戶成立前，違法收取獻金是事實，一審採信被告所辯在專戶成立「前」與「後」收受的不合理時空，以及犯意的切割，演變成統促黨不用對收受違法獻金負責；且相關欄位簽章空白，恐是「事前脫罪的布局」，若未來所有政黨在相關報表的簽核負責欄都留白，就都能規避責任？黃表示，支持檢察官上訴。

    律師周武榮表示，統促黨當年收支決算表上的「製表人」、「會計師或會計人員」、「負責人」欄位的簽章皆空白，就此環節可知，張安樂是為了避免犯行日後被追究而故意為之，可見其明知相關捐款可能有違反政治獻金法的疑慮，卻還是無視法律，持續把捐款計入政治獻金帳戶，根本是藐視法律，檢方可就此疑點提起上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    逃過政治獻金法 白狼逃漏稅5罪判8月
    2022/03/19 05:30

    逃過政治獻金法 白狼逃漏稅5罪判8月
    法界：應訂政黨財產來源不明罪
    2022/03/19 05:30

    法界：應訂政黨財產來源不明罪

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理

    高熱量蛋白 營養加分也能很清爽
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播