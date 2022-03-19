律師：簽章欄全留白 可視為不作為犯

統促黨二○○六年非法收受捐獻的帳冊上，相關人等未簽章，法官無從認定張安樂等人是違反政治獻金法的行為人。（資料照）

2022/03/19 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地院審理中華統一促進黨總裁張安樂所涉政治獻金案，認為難以舉證張安樂違反政治獻金法，此部分判決無罪。法界人士認為，張安樂等人在成立政治獻金專戶前恐早有盤算，才刻意「留白」承辦人簽章，也就是預謀抹掉能追查犯罪的事證、以及和個人的關聯性，此舉可謂狡猾可惡至極。

專戶成立前 已有「事前脫罪的布局」

律師孫瑞蓮表示，所有政黨的存續期間，只要有收受捐款，即應適用政治獻金法規定，不過現行所規範的政治獻金收取期間太短，不符合參選活動實際狀況，倘若張安樂等人故意在收支決算表上留白簽章，就有可能是企圖規避責任，應作為而不作為，仍應適用「不作為犯」；換句話說，明知應簽章卻故意沒簽，仍可論罪科刑。

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律師黃帝穎表示，張安樂等人在政治獻金專戶成立前，違法收取獻金是事實，一審採信被告所辯在專戶成立「前」與「後」收受的不合理時空，以及犯意的切割，演變成統促黨不用對收受違法獻金負責；且相關欄位簽章空白，恐是「事前脫罪的布局」，若未來所有政黨在相關報表的簽核負責欄都留白，就都能規避責任？黃表示，支持檢察官上訴。

律師周武榮表示，統促黨當年收支決算表上的「製表人」、「會計師或會計人員」、「負責人」欄位的簽章皆空白，就此環節可知，張安樂是為了避免犯行日後被追究而故意為之，可見其明知相關捐款可能有違反政治獻金法的疑慮，卻還是無視法律，持續把捐款計入政治獻金帳戶，根本是藐視法律，檢方可就此疑點提起上訴。

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