逃過政治獻金法 白狼逃漏稅5罪判8月

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2022/03/19 05:30

專戶獲許可前 已收209萬捐贈

〔記者溫于德／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控收受政治獻金二○九萬多元未如實申報，並以華夏大地旅行社顧問身分虛偽申報薪資所得案，台北地院認定，統促黨二○○六年非法收受捐獻的帳冊上，相關人等未簽章，無從認定張男等人是違反政治獻金法的行為人，昨將此部分判決無罪；法官另依幫助逃漏稅、偽造文書等五罪，將張安樂判刑八月、得易科罰金廿四萬元。台北地檢署表示，收到判決書後再研議是否上訴。

簽章欄無張安樂 無從認定觸法

至於張安樂的兒子張瑋，被依業務侵占、違反公司法等九罪，合計判刑三年一月；張瑋妻子王姝茵，被依業務侵占、財報不實等八罪，合計判刑三年十一月。其中張瑋有一年刑期、王姝茵有二年五月刑期，不得易科罰金。

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統促黨違法收政治獻金 卻免責

北檢當初起訴認定，張安樂、統促黨前主席李新一、該黨黨工張陳淑媜，二○○六年成立統促黨後，明知在政治獻金專戶尚未獲許可前，不得收受政治獻金，卻在統促黨當時還未申設獻金專戶前，已收受二○九萬元個人捐贈，違反政治獻金法。

北院合議庭法官江俊彥、林勇如、林彥成則認為，李新一從未經手政治獻金，張安樂、張陳淑媜在該黨成立獻金專戶後，雖負責處理政治獻金，但卷內證據無從證明張安樂知道在專戶成立前，已收受政治獻金。此外，相關收支決算表雖記載「個人捐贈收入」科目，但製表人、會計師、負責人等欄位的簽章均空白，也無從認定三人是收受違法獻金的行為人。

法官認定，張陳淑媜犯四件偽造文書罪，判刑六月、得易科罰金；該黨前後任黨主席李新一、張馥堂無罪。

兒、媳業務侵占 部分判刑不得易

判決指出，張瑋開設華夏大地旅行社，張瑋夫妻掏空侵占旅行社一三八九萬多元，張瑋另侵占旅行團費二二四萬元港幣，皆構成業務侵占罪；張瑋夫妻並以張安樂當人頭，虛報「勞保月投保薪資、全民健保投保金額」七萬二八○○元，且將旅行社承租的十輛小發財車無償給統促黨使用，再提供租車費發票作帳，藉此逃漏營所稅等。

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