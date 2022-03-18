全台第1座！智能管理火鑑中心 新北啟用

新北市政府昨啟用全國唯一導入智能管理的火災鑑識中心，採用獨步全球的火害探傷檢測系統，以不破壞方式應用推估遭遇火災後的混凝土建築損傷程度；新北市長侯友宜（左）與火災鑑識公仔「神探犀妞」（右）一同亮相，期許火災鑑識人員持續強化勘察及鑑驗技術，為市民提供更高品質的服務。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/18 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕國內第一座導入智能管理、可遠端監測儀器的火災鑑識中心昨天啟用，特別採用台北科技大學土木工程系副教授陳立憲研發、獨步全球的「火害探傷檢測系統」，能不破壞混凝土方式，透過「剪壓波速比」指標，辨識遭遇火災建築物的火損程度，未來將擴大應用在防火政策，降低火災傷亡。

新北市消防局昨為火災鑑識中心舉辦啟用揭幕儀式，新北市長侯友宜、消防局長黃德清及多位民代共同揭幕，並展示國內火調單位率先採用的「火害探傷檢測系統」。火調鑑識中心主任高宗祺說，這套系統由超音波探頭及主機組成，應用體波與表面波技術，透過正規化剪壓波速比指標與導波特徵，推估火場混凝土損傷程度。

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陳立憲表示，剪壓波速比指標，源自於地震發生後，產生的第一波壓縮波、第二波剪力波，對於不同設計強度、不同年份混凝土建築物一體適用，不僅辨識熱受損程度，搭配電子斑點干涉術檢，也可檢測建築物內外部、複合介面破壞特徵，以科學辨識火損。

與專業團隊合作大數據 製定防火政策

新北市火災鑑識中心與陳立憲團隊簽訂「量測鋼筋混凝土結構受火害程度」MOU合作協定，將整合鑑識及火害程度等大數據分析，找出火災態樣及潛勢危害地區，未來將把成果反饋到防火政策，以科學辨證提供火災預防及危老建築參考。

新研發電路板模組 了解起火原因

昨天也展示全台第一的電路板模組，透過電流提供消防人員做鑑定，另展示氣相層析儀，把跡證放入儀器分析，藉由氣體判斷為何種物體、分析是否遭縱火、了解起火原因等。消防局長黃德清說，火災鑑識中心也可針對弱勢族群執行居家安全訪視，與工廠防火診斷等。

新北市政府昨啟用全國唯一導入智能管理的火災鑑識中心，採用獨步全球的火害探傷檢測系統（見圖），以不破壞方式應用推估遭遇火災後的混凝土建築損傷程度。（記者吳仁捷攝）

新北市政府昨啟用全國唯一導入智能管理的火災鑑識中心，採用獨步全球的火害探傷檢測系統（見圖），以不破壞方式應用推估遭遇火災後的混凝土建築損傷程度。（記者吳仁捷攝）

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