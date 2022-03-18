誤會千萬鑽石遭盜 賣家縱火洩憤判5年

桃園市龍潭區去年1月 17 日凌晨發生火警，燒 毀洗車場及鄰近照顧弱勢孩童的社福據點。 （資料照）

2022/03/18 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕葉姓男子攜帶價值千萬元的鑽石到桃園市一處洗車場交易，未料一覺醒來鑽石不翼而飛，誤以為遭友人下藥設局強盜，憤而縱火洩憤，事後鑽石在現場被尋獲，葉男被桃園地院依公共危險罪判處五年徒刑。

葉男為尋找鑽石買家，透過黃姓友人介紹，去年一月十六日下午帶著鑽石到桃園市龍潭區一間洗車場洗，與羅姓、褚姓、楊姓男子見面，後來葉男在該處睡著，醒來發現四下無人，攜帶的鑽石卻不見了，誤以為遭到黃男等人設局下藥強盜，隔天凌晨前往縱火洩憤，火勢吞噬洗車場，並延燒隔壁照顧弱勢孩童的社福單位。

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針對起火原因，桃市消防局火調科調查指向人為縱火，從現場監視器發現，起火前後僅有葉男一人進出，警方隨即將葉男移送偵辦；葉男喊冤，他吃了楊男買回的餐點就頭暈、想睡，醒來後人都不見了，他找不到鑽石就離開，事後才知現場發生火警，火災跟他沒關係。

判決指出，葉男自稱遭下藥強盜，體內雖驗出安眠藥成分，但在場人都有吃楊男買的餐點，且葉男於火警前後，仍能步行進出洗車場，顯見案發時意識尚屬清楚，事後鑽石也在現場尋獲，黃男等被控強盜均獲不起訴。

由於火警前後僅葉男一人在場，且其供詞前後不一，火災鑑定排除自燃或電器因素，認為葉男有縱火行為，也有誤以為遭人設局強盜，心生不滿縱火洩憤的動機，審酌他事後否認犯行、未見悔意，至今未與受害者達成和解，依公共危險罪判五年徒刑，可上訴。

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