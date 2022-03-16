太電案外案》疑多次與高層出國 承辦檢遭約談

太電案查辦檢察官朱應翔，被檢舉在檢察官任內，多次與太電前高層搭機出國，費用疑由太電買單，朱男3日遭台北市調查處約談。（本報資料照）

2022/03/16 05:30

出國費用疑由太電買單

〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司十三年前遭掏空二百億元案，刑事部分已定讞，不料又爆出案外案！當年起訴太電案的時任台北地檢署檢察官朱應翔（已轉任律師），被檢舉在檢察官任內，疑多次與太電前高層搭機出國，費用疑由太電買單；調查局台北市調查處本月三日約談朱應翔等多人說明，考量事證仍薄弱，未達能說服法院核發搜索票程度，經請示檢方後，未移送複訊即請回。

曾被檢舉與太電高層過從甚密

時任北檢檢察官的朱應翔於二○○四年起訴太電案，八年後轉任律師，但他卻遭檢舉，擔任檢察官期間疑似與太電高層過從甚密，當年法務部政風小組也曾接獲檢舉，不過查無刑事不法，也查無涉違反「公務員廉政倫理規範」等事證，此案就此結案。

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未移送複訊即請回

不料，本月三日，台北市調查處再次針對朱應翔遭檢舉案重啟約談。據了解，市調處是針對太電案監聽期間，從太電高層的電話中監聽到「有一支手機在朱應翔那裡」等疑似牽涉到不法行為的關鍵字眼，就相關疑點約談朱應翔及太電高層說明。

另外，市調處也針對時任太電董事長室專員林慧貞，當初被搜扣到的筆記內容，上頭記載「孫（指孫道存）還給朱五十萬」、「孫還給朱廿萬」等內容，進一步約談釐清疑點。

據悉，林慧貞指稱孫道存與朱應翔之間只是借貸關係，沒有涉及任何不法。對此，偵辦太電案及朱應翔被檢舉案外案的北檢昨表示，「因偵查不公開，不提相關涉案人員、事項」。

針對遭台北市調查處約談，記者昨致電朱應翔，不過他的手機關機，未能聯繫上。

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