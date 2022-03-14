借2千萬給酒店妹 分手討錢判免還

酒店狂歡示意圖

2022/03/14 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子在台南結識李姓酒店小姐，自稱八個月內陸續借給李女二○七五萬餘元，因此提訴要求還錢；不過李女指兩人曾交往，林男包養她、要求她離開酒店，因此給錢幫她還債，新北地院法官判定，兩人確曾親密交往，林男匯款有可能是贈與李女，充當日常生活支出，判林男敗訴。

林男提訴指出，他在二○一八年七月間結識李女後，同年十一月起，李女就以母親欠債、信用卡卡債將逾期、沒有工作借生活費、媽媽積欠大舅媽錢、老爸欠債遭追討等理由向他借錢，至二○一九年七月，總計借款二○七五萬餘元，因此提訴討錢。

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李女則反駁，她因家庭經濟拮据而當酒店小姐，後來與林男交往後，林男知道她家中亟需用錢，為了包養她、要求她離開酒店，因此給錢讓她還債，當時還說不用還，且口口聲聲表示是安家費。

李女指出，她因此於二○一九年三月起未在酒店上班，生活費、房租均由林男提供，後來她懷孕，林男因另有家庭欲分手，導致她只能人工流產，若她是向林男借貸，何須離開酒店工作、心甘情願當小三、懷孕？

法院審理時，李女的胞妹、友人均出庭指證，李女因為家計而當酒店小姐，自從結識林男後，林男便說願意幫忙李女家裡的債務，兩人進一步交往後，李女才會離開酒店，加上對話紀錄顯示兩人以「老公、小婆」互相稱呼，多次提及「愛妳、想妳、心疼」等語，還有雙方親密合照。

法官因此判定，兩人確實曾親密交往，這段期間，林男縱使有給錢，有可能是贈與生活、房租或其他費用，判決林男敗訴，可上訴。

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