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    《台東》昔捐地碑文未刻其名 文衡殿牌樓戲台不保

    台東縣卑南鄉太平文衡殿的戲台被判無權占用，必須拆除。（記者黃明堂攝）

    台東縣卑南鄉太平文衡殿的戲台被判無權占用，必須拆除。（記者黃明堂攝）

    2022/03/14 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉名廟太平「文衡殿」主張部分廟產是張姓前總務捐地興建，但無證明文書，且興建碑文未刻其名，張家後代不認帳，提起拆屋還地訴訟，一審及二審均勝訴，牌樓戲台及出租的鐵皮屋店面面臨拆除。

    位於卑南鄉公所旁的文衡殿興建於一九四九年，是當地名廟，香火鼎盛，也是政治人物拜票必爭之地。廟前搭建牌樓、戲台，位於三角窗的黃金地段還有鐵皮屋分租做為小吃店、藥局、快炒店等，生意不錯，但因產權糾紛，通通面臨拆除。

    這些爭議土地面積共一七六平方公尺，目前的所有權人張姓男子提告主張被文衡殿占用，他要求全數拆除。

    文衡殿辯稱，這些土地是曾擔任總務組長及委員的張姓男子於一九八○年無償贈與土地，並負責主體建物擴建及增設牌樓事務，更曾捐款五萬元協助牌樓興建。

    法官傳訊多位耆老，均證明前總務確實曾口頭承諾捐地，但無白紙黑字的捐地承諾，也未完成土地過戶。

    更重要的是，擴廟所刻載之捐獻廟地者姓名，未見張男名字。法官認為，捐獻土地建廟刻名，屬表彰功德及載譽之重大事項，張男時任重建委員，如其確有贈與系爭土地，於石碑文上豈會將其名字漏掉？

    法官認為，廟方未提出系爭土地贈與之書面紀錄，無合法占有權源，應拆除系爭地上物後，將占用土地返還土地所有權人。

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