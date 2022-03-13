11歲產女 男大生拒認親判關

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2022/03/13 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕同樣和女童性接觸，被告也分別願意和解或已和解，但就讀大學的男被告，造成十一歲女童懷孕生女，還一度質疑孩子的爸另有其人，另一人是用手指侵犯表妹；高等法院審理後，將男大生判刑一年八月，若依此確定須入獄，表哥則獲緩刑免關。

網路交友 公廁嘿咻

劉姓男大生是在二○一九年間透過網路結識年僅十一歲女童，帶到公園公廁發生性關係，導致成女童懷孕。女童直到腹部逐漸隆起，母親察覺有異，追問之下始知愛女受害，氣得提起妨害性自主告訴。

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劉男得知小女友懷孕，不敢面對也不願負責，在檢察官與法官面前質疑「小孩不是我的」，使女童受到二度傷害。隔年女童生下一女，劉男拒絕認領，法官透過DNA比對，確認劉男與女童是女嬰父母，劉見無從狡辯，才趕緊和女童及其雙親道歉，請求原諒與和解，同意賠償。

「小孩不是我的」女童二度傷害

高院指出，劉男觸犯「與未滿十四歲女子性交罪」，刑責為三年到十年，考量雙方並非沒有感情基礎，劉男最終認錯悔改，願意和解獲得諒解，故未處以最低三年徒刑，減刑後將他判刑一年八月。因劉男曾酒駕被判刑確定，法院未對他宣告緩刑；可上訴。

至於以手指侵犯八歲表妹的被告，犯行時間是在二○○四年，當時被害人年幼未反抗，十六年後才勇於站出來指控。

高院認為，依當年的犯行情況，不能推論表哥違反表妹的主觀意願而強制性交，不應以刑責較高的加重強制性交罪論處，因此也以「與未滿十四歲女子性交罪」論罪。

高院考量表哥的手段尚非殘暴，坦承犯行，深感後悔，並與被害人及其家長和解，賠償完畢，若處以法定最低的三年徒刑，有「情輕法重」過苛之憾，遂引用情堪憫恕條款，減刑後判處二年徒刑、緩刑五年，緩刑期間應上二十小時法治教育課程；另鑑定顯示，表哥對兒童並無性偏好，也沒有高度再犯可能，無須接受強制治療，本案可上訴。

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