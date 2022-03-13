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    首頁　>　社會

    ５度性侵能放？法官最後守門

    李姓男子五度犯下性侵案，被害人都是少女。（示意圖）

    李姓男子五度犯下性侵案，被害人都是少女。（示意圖）

    2022/03/13 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕性侵犯強制治療後，是否讓他回歸社會，法官成了最後一道守門員。台中高分院當初採信治療評估小組建議，放了強制治療九年的猥褻狼盧恩出院；未料，盧出院不到半年又犯案，引發社會譁然。

    性侵犯的再犯危險評估，是由精神科醫師、臨床心理師、社會工作師等至少七人組成的專業治療團隊，依性侵犯過去接受治療的官方紀錄、評估報告、就醫與病歷紀錄，專案人員訪談性侵犯、家屬、家庭現況與支持系統評估等，進行各層面廣泛的評估。

    性侵犯接受強制治療一年後，可以聲請停止強制執行，治療期間直到其變態心理及異常人格獲改變，且經評估不會再對他人造成危害為止，沒有期限。

    本案李姓男子五度犯下性侵案，被害人都是少女，基隆地院歷次審理他的聲請案，十二名法官不照章接受治療評估小組決議「再犯危險性顯著降低」的結論，而是針對評估小組每一個評估細項審慎評估。

    法院主要是想了解，李男與犯罪類型相關的強制治療有無改善、原先犯案動機與人格因素，經過治療後還會不會再犯等；還有對自身性需求處理能力、衝動控制與情緒調節能力、與對性的認知扭曲有無改善，以及對兒童性偏好降低的程度等，法官認為每一項都很重要，應嚴格把關，堅持須超過半數委員投票通過，深怕一旦放李出院，會再有少女被害，讓社會付出極大成本。

    至於男子盧恩，二○○七年侵入住宅猥褻少女，被依乘機猥褻罪判刑一年入獄，二○一一年服刑完畢移至台中監獄附設培德醫院強制治療，歷經九年強制治療，評估認定尚未改善，不過一年多前評估委員以「強制治療不能無限期持續」為由，建議停止治療，獲台中高分院裁定停止強制治療後獲釋，未料他回歸社會才幾個月，果然又犯下猥褻罪。

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