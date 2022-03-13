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    首頁　>　社會

    「再犯顯著降低」法官連4年打槍／不容性侵累犯輕返社會

    圖表

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    2022/03/13 05:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子二度持刀闖民宅性侵少女，二○一四年執行完畢後，衛生福利部草屯療養院四年前決議認定李「再犯危險性顯著降低」，李男拿著這份資料聲請停止治療，未過關就再接再厲、年年提出聲請；基隆地院四年來歷經四次合議庭裁定，不過十二名法官都擔心他再犯，一致不採用決議結論，而是細究評估細項進行實質審查，發覺他在「對兒童的性偏好降低」項目上，同意票竟是零票， 認為他回歸社會後仍然可能再犯，連四年駁回他的聲請。

    法院大多會採納治療評估鑑定

    性侵犯強制治療結束，是否讓其回歸社會，法院多半是採納治療評估委員會的鑑定意見，若評鑑結果認定他「再犯危險性顯著降低」，裁准停止治療的機會很大；基隆地院連四年不採用李男的評估指標，不同意他停止治療，相當罕見。

    李男二○○五年間兩度持刀侵入住宅性侵少女，被判處九年徒刑定讞，二○一四年刑滿出獄，在草屯療養院進行刑後強制治療三年。期滿前，草療依規定由遴選的治療評估小組鑑定、評估後，治療評估委員會九人出席，以八票比一票決議通過認定李男「再犯危險性顯著降低」。

    李男遂從二○一八年起，年年據此向法院聲請停止強制治療。但基隆地院十二名法官，都不採「再犯危險顯著降低」決議結論，而是針對鑑定報告中的評估細項，進行實質審查，依此駁回聲請。

    對兒童性偏好未降 法官難放心

    法官細究評估報告，發現委員會表決李男「對兒童的性偏好降低」、「對性的認知扭曲有改善」、「社會支持與監督系統」等五項評估指標，同意票都低於四票，沒超過半數，其中「對兒童的性偏好降低」甚至是零票。

    十二法官一致決議續強制治療

    法官審酌認為，李男自一九八一、八五、八九、九九年、二○○五年，五度犯下性侵案，其中三案被害人是國中少女，疑有性侵少女的性偏差傾向，總共被判刑期將近卅年，每次出監不久又再犯。

    法官一致認為，李男雖通過評估認定「再犯危險性顯著降低」，但鑑定報告細項顯示的結果卻不是如此，有繼續強制治療必要，因此駁回。

    法界人士說，治療評估委員會的評估報告，如果不足以說服法院相信李男不會再犯，法院有權拒當橡皮圖章，可在綜合評估後，做出獨立裁定。

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