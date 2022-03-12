抄43億金流水房／檢︰租帳戶前置犯罪就構成洗錢 要上訴

中國銀行的各式各樣U盾。圖為示意圖與本案無關。（資料照）

2022/03/12 05:30

〔記者蔡清華、黃佳琳／高雄報導〕檢警破獲金流高達四十三億台幣的「水房洗錢集團」，橋頭地院將十四名被告全部判無罪，橋頭地檢署不服，將研議上訴。橋檢的檢察官得知決結果時，驚訝說：「難以置信！」尤其法官認定U盾帳戶是租來的，就不構成洗錢防制法罪責，但該法第十五條列舉，向他人租用、購買或施用詐術取得帳戶使用，製造金流斷點，妨礙金融秩序，構成犯罪。

這名檢察官強調，以本案來看，有沒有幫賭網洗錢，相信大家都看得很清楚，若最後所有人都能無罪，台灣未來恐成國際洗錢天堂。

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檢察官說，偵辦洗錢犯罪，個案中經常只見可疑金流，未必能完全了解可疑金流所由來的犯罪行為，因此多數國家對洗錢犯罪的立法，多以具備「前置犯罪」為必要，只要有證據證明該可疑金流與特定犯罪有所連結即可。

洗錢防制法第十五條的立法理由中，行為人以不正方法，例如向無特殊信賴關係的他人租用、購買或施用詐術取得帳戶使用，台灣近年來詐欺集團車手，以複製或收受包裹取得的提款卡，大額提取詐騙款項的類型就很常見；現今個人申請金融帳戶極便利，行為人捨此而購買或租用帳戶，甚至詐取帳戶使用，顯具高度隱匿資產的動機，因此，租用帳號並非全然不構成罪責。

檢方認為，國內過去查獲「水房洗錢」犯罪，幾乎都判有罪，本次竟將全部被告判無罪，十分罕見，依此判決，未來檢警偵辦洗錢案件，恐增加辦案阻礙，不法集團則有恃無恐。

律師︰法官認定舉證不足判無罪

不過，律師曾友俞認為，法院見解採「無罪推定原則」，檢察官舉證不足，被翻盤不意外。曾友俞說，法院認為部分被告確實經營水房，然而水房代收款項與賭博罪之間是否有關聯，檢方在這部分沒有多做著墨；檢方起訴書有載明代收款項與分工情形，但看不出何人賭博、網站人員如何賭博等事證。

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