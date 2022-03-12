吳宜樺翻版？2天後稚女須送義國 空姐：女兒若不想 我也沒辦法

台灣一名前空姐（右圖，記者錢利忠攝）與義大利藍姓富商爭奪8歲女兒的監護權，女童寫信給總統，表達想留台灣的信件曝光（左圖，取自臉書「愛音樂的阿晃」）。

2022/03/12 05:30

未婚生女 五年前富商提早帶出國

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕一名台灣籍前空姐與義大利籍藍姓富商，八年前非婚生下女兒，空姐指控藍男五年前私自將女兒帶往義大利，她三年前在義大利以女兒護照遺失，補辦護照把女兒帶回台灣。藍男打官司爭取親權，法院裁定在官司確定前暫由藍男監護，藍日前向台中地院聲請強制執行，中院定本月十四日執行；電台主持人阿晃昨在臉書公布女童寫給總統的手寫信，表達希望留在台灣的意願。後天的執行是否會演變成「吳宜樺翻版」的搶人大戰，引發關注。

三年前 空姐赴義再私自帶女回國

女童在信中使用國字、注音交錯寫道，她想留在台灣與媽媽、阿公、阿嬤在一起生活，「我不想去義大利，請小英總統、法官能聽我的意願嗎？」拜託法官讓她留在她最愛的台灣。阿晃請大家幫助小女孩和保護含辛茹苦的弱勢母親。

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8歲女童寫信：不想去義大利

此一事件引發正反議論，北院昨表示，藍男與空姐沒有婚姻關係，女兒出生後原由雙方共同行使親權，二○一七年藍男取得空姐同意，帶女兒回義大利過聖誕節廿天，卻未經同意提早九天出發，且未依約帶回台灣。

官司確定前 裁定暫由男方監護

空姐向北院提起改定親權行使訴訟，並聲請假處分，要求命令藍男不得將女童帶離國內，雖經一、二審裁准，但最高法院認為當時女童已在義大利，沒必要限制生父帶女童離開台灣，發回更審，高院改裁定駁回，生母再抗告至最高法院審理中。

北院指出，二○一九年一月空姐赴義大利探視女童，期間女兒與父同住，但也與生母有互動；女童在義大利可用流利中英文交談，沒有不適應或生活困擾，但空姐卻以護照遺失為由，向我駐義大利代表處申請補發女兒護照，將女兒帶回台灣。

回台後，生父藍男向北院聲請假處分，請求改定親權訴訟確定前，由他帶女兒回她慣居的義大利同住，每半年可返台與生母同住兩週。

假處分一審至三審都判准生父請求而確定，但空姐未依裁定交出女兒；藍男聲請強制執行，中院定十四日執行。

藍男也向北院聲請單獨行使監護權，法官依監理人訪視報告，空姐不積極甚至阻絕藍男聯絡女兒，造成親權爭奪與對立，影響女兒身心發展，且空姐曾被核發緊急保護令、被裁定交付子女、開記者會曝光女兒等不友善行為，且以觸犯刑法謊報護照遺失方式帶回女兒，侵害生父與女兒的親權行使，故於今年一月六日裁准藍男聲請，可抗告。

法界人士說，對於親權行使，法院通常不會直接強制，而是先勸告履行，相勸仍不願交出，則會處三萬至卅萬元怠金、「間接強制」迫使遵守裁定，若罰數次仍無法達成才會直接執行；未成年子女若主觀拒絕執行，法院仍應尊重其意願，以維護其最佳利益。

法界研判空姐訴求是女兒的意願，但法院裁定已寫明女兒在兩國生活都適應良好，其說詞有無可能是被誘導？將由法院做出判斷。

富商爸：八歲怎會寫信給總統

此外，空姐將八歲女兒帶回台灣，被控觸犯準略誘、違反保護令等罪，台北地檢署之前兩度將空姐不起訴，全案發回續查，檢方昨再傳喚雙方，藍男委任的告訴代理人質疑：「八歲女童怎可能會寫信給總統？」空姐淚眼反擊說：「如果女兒不想離開我，我也沒辦法。」

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