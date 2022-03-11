雇主是小三 女傭飾六角勒索封口費

陳女用分飾六個角色勒索雇主，台中地檢署依詐欺與恐嚇取財罪起訴。（記者張瑞楨攝）

2022/03/11 05:30

有不良前科 用假名應徵幫傭

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市四十六歲陳姓女子到廖女家幫傭，當她得知廖女是已婚劉姓富商的「小三」，還為劉男生下兩名女兒，陳女竟以安排年幼女兒就讀貴族學校等說詞，向廖女詐得一百四十八萬元，再以六個假身分勒索三十八萬元封口費，否則要將姦情交給媒體披露，檢方偵查時，陳女全盤否認，台中地檢署昨天依詐欺、恐嚇取財罪將陳女起訴。

得手一百四十八萬 食髓知味

起訴書指出，有詐欺、竊盜前科的陳姓女子，前年九月用假名應徵幫傭工作，廖女聘僱她打理位於台北市的住處，陳女得知廖女是劉姓富商的「小三」，還為劉男生下二女，於是以認識「台中律師」，可協助廖女辦理未成年女兒扶養等法律程序，以及安排女兒就讀貴族學校等說詞，向廖女詐得一百四十八萬元。

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又勒索卅八萬 不給就要爆料

陳女食髓知味，去年底用「林曉敏」等假名，透過臉書訊息與撥打電話，向廖女指稱「台中律師」翻臉，要去找劉男的元配，要把劉男與廖女姦情抖出來，並給媒體報導，「讓大家知道」，除非廖女能給「台中律師」三十八萬元，將不倫戀資料買回（俗稱封口費）。

廖女偷偷錄下雙方手機的對話，再向北市警局報案，轉由台中地檢署偵查時，檢方發現陳女一人至少飾演「台中律師」、「林曉敏」等六個角色，陳女否認犯行，辯稱，廖女交給她的一百四十八萬元，確實是委託「台中律師」的支出，廖女之後與她合作，製造被勒索假象，再由廖女拿被勒索的錄音給劉男聽，讓劉男心軟，送錢或買房子給廖女。

稱配合雇主演戲 檢認定掰很大

檢方認為，陳女宣稱與廖女合作演戲，卻又宣稱她不知道被廖女錄音，辯詞前後矛盾且違反常理，依詐欺取財罪、恐嚇取財罪起訴，並聲請法院沒收不法所得一百四十八萬元。

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