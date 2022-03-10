涉收回扣 國民黨玉里鎮長蔡秋龍押了

花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌收賄上千萬元被收押。 （記者王錦義、花孟璟攝）

2022/03/10 05:30

以借款掩護 收賄上千萬

〔記者王錦義／花蓮報導〕六十一歲的國民黨藉花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍，涉嫌以借款名義跟多家工程得標廠商，有上千萬元不正常的金流往來，花蓮檢調帶回十一人偵訊，經一夜清查，昨向花蓮地院聲請羈押鎮長等五人，其中蔡秋龍、清潔隊員李浚溢、建設課技士林昌慶等三人收押，鎮長妻子徐惠玲卅萬元交保，吳姓承辦人一萬元交保。

縣府民政處指出， 收到裁定書後，會停止蔡的鎮長職務，並派員代理。

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依法停職 花縣將派代理

檢調人員八日前往玉里鎮公所、鎮長住所等十五處搜索，花蓮檢方指出，包含玉里鎮棒壘球場等多項工程，公所被檢舉涉嫌驗收瑕疵，鎮長蔡秋龍等人與數家得標廠商間，有數百萬元的不正常金流關係，合計上千萬元，檢方懷疑這些不正常的金流，是以借款名義掩護回扣之實，認為涉嫌違反貪污治罪條例收受賄賂、圖利等罪嫌，涉嫌重大並有串證之虞，將鎮長蔡秋龍、鎮長妻子徐惠玲、清潔隊員李浚溢、前建設課吳姓承辦人、建設課技士林昌慶聲押；前建設課張姓技士、前建設課約聘金姓技士各廿萬元交保，陳姓廠商卅萬元交保；其餘三人請回。

老婆徐惠玲卅萬元交保

玉里鎮長蔡秋龍建商起家，曾任花蓮縣政府南區服務中心主任、玉里鎮民代表，二○一四年參選縣議員落選，二○一八年脫黨參選玉里鎮長，擊敗國民黨籍前鎮長龔文俊，蔡為求勝選砸大錢參與選舉，選情激烈，蔡上任恢復國民黨籍，並把龔過去的建設題字牌匾拆掉，且公所禮堂有歷任鎮長的相片，卻獨缺龔的相片。

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