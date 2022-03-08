蘆竹、新屋破獲426支笑氣鋼瓶

警方在桃園兩處地下工廠查獲史上最大量的違法笑氣，共起出426支笑氣鋼瓶。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/08 05:30

〔記者王冠仁、魏瑾筠、羅綺／綜合報導〕台北市警方在上月中旬查獲「熊谷氣球館」涉嫌對外販售笑氣，警方循線在其倉庫查扣一百四十四支笑氣鋼瓶。警方深入追查，發現這些笑氣鋼瓶來自桃園，警方跟監蒐證後再次出擊，本月初再於桃園蘆竹、新屋兩處地下工廠查扣四百廿六支笑氣鋼瓶，成為警方史上查扣最大宗的不法笑氣案。

警方帶回駐廠的黃姓及張姓男子偵辦，由桃園市環保局依違反毒性及關注化學物質管理法，最高裁處卅萬元罰鍰。

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透過小蜜蜂四處販售

警方上月中旬循線到新北市一處倉庫查扣業者違規存放的笑氣鋼瓶一百四十四支後研判，此處倉庫只算是中盤商，並發現這些笑氣來自桃園地區，業者透過「小蜜蜂」四處販售；為了躲避警方追查，業者不僅會對「熟客」建檔，若有「生客」要購買，必須先報出是由哪名熟客所介紹，業者核對無誤後才會出貨。這些笑氣鋼瓶業者以每支五千元對外販售，但其成本不到一千元，暴利驚人。

警方會同桃園市環保局前往桃園蘆竹、新屋兩處鐵皮屋工廠查緝，當場逮獲卅五歲黃姓男子等兩人，查獲四百廿六支笑氣鋼瓶、十多箱吸食笑氣使用的氣球、兩箱廣告名片等。

成本不到千元 每支賣五千

警方呼籲，笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，吸食笑氣可能會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡。

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