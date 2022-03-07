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    首頁　>　社會

    罕見！酒駕送辦 自驗翻盤無罪定讞

    警方強調所使用的呼氣酒測器，均定期檢驗合格 。圖為示意圖與本案無關。 （記者李立法攝）

    警方強調所使用的呼氣酒測器，均定期檢驗合格 。圖為示意圖與本案無關。 （記者李立法攝）

    2022/03/07 05:30

    20分鐘內驗血 酒測值差逾5倍

    〔記者李立法／屏東報導〕屏東胡姓男子車禍受傷，警方在醫院對胡男酒測，酒測值達○．二七毫克，警方認定酒駕肇事，警方酒測後，胡男二十分鐘內自行透過醫院抽血檢測，結果酒精濃度○．○五毫克以下未超標，屏東檢方仍以警方呼氣酒測器測得的數值，依公共危險罪將胡男起訴，屏東地院認為，警方與醫院測出的數值落差甚大，落差達五倍以上，因罪證有疑，判胡男無罪；屏檢未在期限內上訴，全案定讞，胡男自力救濟成功，格外罕見。

    胡男去年五月間騎機車在屏東市發生車禍，受輕傷送醫意識清醒，警方依照交通事故處理程序，在醫院內對胡男實施吹氣酒測，酒測值達○．二七毫克，超過刑法公共危險罪○．二五毫克的門檻，胡男雖一再強調他沒有酒駕，仍被依酒後肇事送辦。

    胡男認為警方酒測有誤，為證明清白，在警方作完酒測後不久，便自行在醫院抽血檢驗，約四十分鐘後報告出爐，胡男血液中所含酒精濃度，換算成呼氣酒精濃度值為○．○五毫克以下，與警方所測得的數值差距甚大，胡男自認沒有酒駕，但檢方仍採信警方提供的酒測數據，依公共危險罪起訴胡男。

    屏東地院審理發現，警方在醫院對胡男酒測的時間約早上九點三十七分，胡男自行抽血檢驗的時間約九點五十五分，時間相差不到二十分鐘，酒測數值卻落差五倍以上，法官認為，一般人不太可能在這麼短的時間內，將體內酒精代謝降至這種程度。

    屏檢︰保障當事人權益 不再上訴

    法官詢問承辦的王姓警員，得知王員當場並未聞出胡男身上有酒味，講話也沒有酒氣，臉部未泛紅，雖然警方強調所使用的呼氣酒測器，均定期檢驗合格且運作正常，但法官認為，醫院的檢驗設備也具有公信力，兩者數值卻落差甚大，檢方無法提出讓法官形成有罪心證的積極事證，罪證有疑，判胡男無罪。屏檢表示，檢察官收到屏東地院判決書後，認為可以接受法官的判決理由，基於保障當事人的權益，決定不再上訴。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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