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    奇蹟！中風倒在家 7天沒吃喝獲救

    員警進屋後，發現張男倒臥在地上，身體僵硬且無法言語。 （記者張瑞楨翻攝）

    員警進屋後，發現張男倒臥在地上，身體僵硬且無法言語。 （記者張瑞楨翻攝）

    2022/03/05 05:30

    燈火通明 無人回應

    〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕在台中市南屯區獨居的五十四歲張姓男子，疑似急性中風倒在家中，鄰居發現他好幾天沒出門通報警方，員警進屋驚見張男四肢僵硬、無法言語，員警呼喚並鼓舞他「要撐住喔，加油！」，送醫後脫離險境；張男長達七天滴水未沾、粒米未進，能從鬼門關搶救回來，眾人直呼奇蹟。

    鄰居起疑 報警救人

    張男的鄰居上月十三日晚間，向中市警局四分局春社派出所通報說，已一週未見獨居的張男，張家燈火日夜通明，顯示他沒出門，但在門外呼喊卻無回應，警方聯繫張男胞兄，會同里長並找來鎖匠開門。

    門一打開，驚見張男倒在客廳地板上，有氣息但無法言語，只能從喉嚨發出微弱的「喔、喔」聲音，他的身體與四肢僵硬，半張臉因躺臥太久而壓平。員警檢視張男生命徵象，微弱但還算穩定，研判可能中風，倒地後無法動彈，靠意志力撐著，立即呼叫救護車，並不斷對張男呼喊，所幸送醫後獲救。

    躺臥太久臉都壓平了

    警方研判，張男上月六日前後中風倒地，他沒吃沒喝撐到獲救，求生意志強烈，加上鄰居留意到異狀，堪稱奇蹟與幸運。

    不過法醫高大成認為，一般人只要三天不喝水就會死亡，不吃能撐七天，他懷疑鄰居一週沒見到張男，張男可能是不舒服，喝得少、吃得少，在獲救的前兩天才倒地，如果張男真的倒臥七天，應該是救不回來。

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